Kann Janik Schwarz mit der SG Versbachtal noch an Caldern (rechts Spielertrainer Samet Sakarya) und einem anderen Team vobeizehen, um die Klasse zu halten? Dafür muss das Nachholspiel am Mittwochabend in Roßdorf gewonnen werden. © Lars Hinter

SG Versbachtal vor der ersten von fünf Herkulesaufgaben Teaser KOL Nord: +++ Fußball-Kreisoberliga: Die Lage des Tabellenletzten ist nach der Bestrafung durch das HFV-Sportgericht schier aussichtslos. Im Nachholspiel in Roßdorf muss die Trendwende gelingen +++ Verlinkte Inhalte KOL GI/MR Nord Versbachtal RSV Roßdorf Lohra/Roßdorf. Ist die SG Versbachtal noch vor dem Abstieg aus der Fußball-Kreisoberliga Nord zu retten. Dazu bedarf es am Mittwochabend einen Sieg im Nachholspiel in Roßdorf. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.