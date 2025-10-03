SG verpasst Sprung nach oben

Die erste Halbzeit war geprägt von viel Mittelfeldgeplänkel und wenigen Höhepunkten. Die einzige nennenswerte Torchance hatten die Gäste: Sebastian Holzeder tauchte allein vor SG-Keeper Matthias Liebl auf, der jedoch den zu weit vorgelegten Ball im letzten Moment klären konnte.

Die SG Gerzen/Aham konnte ihrer Favoritenrolle im Heimspiel gegen die Vilstallöwen vom FC Velden-Eberspoint II nicht gerecht werden. Ersatzgeschwächt und mit zu wenig Durchschlagskraft im Spiel nach vorne blieb am Ende nur ein 1:1-Unentschieden – zu wenig, um sich in der Tabelle ganz vorne festzusetzen.

Kurz nach Wiederanpfiff dann der Schock für die SG: Ein katastrophaler Ballverlust in der letzten Reihe ermöglichte Holzeder erneut einen Alleingang – diesmal blieb er eiskalt und traf in der 49. Minute zum 0:1. In der Folge war der FCVE spielbestimmend, die SG wirkte fahrig und unsortiert. Doch in der 60. Minute gelang der Ausgleich: Andre Rossek flankte präzise auf Andreas Krautner, der aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1 vollendete. Danach kam die SG besser ins Spiel und hatte mehrere gute Chancen: Florian Högl scheiterte in der 66. Minute aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Gästekeeper Roman Prinzhaus. In der 77. Minute setzte Rossek einen Schuss aus spitzem Winkel knapp neben das Tor. In dieser Phase versäumten die Hausherren, die Partie komplett zu drehen. Kurz vor Schluss verhinderte Matthias Liebl mit einer sensationellen Parade den fast sicheren Siegtreffer der Gäste – er fischte den Ball sehenswert aus dem Winkel.

Fazit: Ein insgesamt gerechtes Remis, das für die SG Gerzen/Aham jedoch zu wenig ist, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Auch die zweite Mannschaft der SG blieb durch die 3:4 Niederlage hinter den Erwartungen. Nach einem 1:4-Rückstand kam die Aufholjagd zu spät. Die Tore für die SG erzielten Felix Leng (2) und Niklas Brauner. Am kommenden Wochenende ist für die SG Gerzen/Aham spielfrei, bevor es am Sonntag, 19.10. mit dem Rückrundenstart beim TV Geisenhausen II weitergeht.