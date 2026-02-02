SG verlängert mit dem Trainerteam!

Die SG Leeheim/Wolfskehlen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verlängerte kurz vor Weihnachten die Verträge mit dem Trainerteam Marcel Hammann und David Ulrich (erste Mannschaft) sowie Otto Grimm (zweite Mannschaft) um ein weiteres Jahr.



Alle drei sorgen mit ihrer hervorragenden und engagierten Arbeit dafür, dass der Spaß im Umfeld und bei den Kickern zurückgekehrt ist.