SG verlängert mit dem Trainerteam!

Die SG Leeheim/Wolfskehlen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verlängerte kurz vor Weihnachten die Verträge mit dem Trainerteam Marcel Hammann und David Ulrich (erste Mannschaft) sowie Otto Grimm (zweite Mannschaft) um ein weiteres Jahr.
Alle drei sorgen mit ihrer hervorragenden und engagierten Arbeit dafür, dass der Spaß im Umfeld und bei den Kickern zurückgekehrt ist.
Während die erste Mannschaft nach einem Totalumbruch im Sommer und lediglich zwei Punkten aus den ersten acht Spielen mittlerweile mit attraktiver Spielweise und 26 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga A angekommen ist, spielte die zweite Garnitur von Beginn an im oberen Drittel der Kreisliga C mit und übernahm rechtzeitig zur Winterpause die Tabellenführung.