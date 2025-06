SG Untertürkheim gewinnt irres 6:5, SV Hoffeld mit historischem 15:0

Kreisliga A2:

SpVgg 1887 Möhringen – TV89 Zuffenhausen II 3:1

In einer intensiven Partie sorgte Tim Breitung in der 32. Minute für das 1:0 der Hausherren. Noch vor der Pause erhöhte Nils Munz auf 2:0 (45.+1), doch Andre Videira Teixeira antwortete prompt mit dem Anschluss in der Nachspielzeit (45.+5). Die Gäste schwächten sich in der 82. Minute selbst, als Franco Flemming nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Maximilian Braun machte mit seinem Treffer in der 86. Minute den Deckel drauf. In der 90. Minute vergab Christopher-Marvin Eisen per Foulelfmeter die Chance auf den erneuten Anschluss.

SpVgg Stetten/Filder – Sportfreunde Stuttgart 1:1

Die SpVgg Stetten/Filder ging durch Tobias Burghardt in der 21. Minute in Führung, doch Zephania Eddy Opiyo Odera glich nur neun Minuten später für die Gäste aus. Das Spiel wurde zunehmend hitziger: Julian Bega sah in der 34. Minute glatt Rot. Nach der Pause schwächten sich auch die Sportfreunde – Ali Younis (53.) und Reinhard Bohne (65.) mussten jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Unterzahl auf beiden Seiten blieb es beim 1:1.

SV Sillenbuch – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 4:0

Die Partie nahm erst in der zweiten Hälfte richtig Fahrt auf. Julien Boll brachte den SV Sillenbuch in der 63. Minute in Führung. Später erhöhte Niklas Gerber (86.), ehe Jacob Harder (89.) und erneut Julien Boll (90.+2) den klaren 4:0-Endstand herstellten. Christos Siaminos vom GFV Ermis Metanastis Stuttgart sah in der 83. Minute die Rote Karte.

SV Hoffeld – HNK Slaven Stuttgart 15:0

Ein historischer Kantersieg für den SV Hoffeld: Peter Güth traf sechsfach (17., 20., 23., 40., 62., 74.), Mehdi Younis netzte fünfmal ein (53., 56., 65., 81., 82.), darunter zweimal vom Punkt. Weitere Torschützen waren Tobias Spahr (26.), Aziz Issa (31.), Philipp Janle (76.) und Matthias Ade (78.). In der 86. Minute vergab Daniel Ade einen Foulelfmeter – der einzige Makel an einem sonst makellosen Nachmittag.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – TSV Heumaden 0:3

Der TSV Heumaden zeigte sich effizient und entschlossen. Ardi Kryeziu traf doppelt (38., 78.), dazwischen erhöhte Roni Toy in der 57. Minute auf 2:0. Die Waldebene blieb über weite Strecken harmlos.

MK Makedonija Stuttgart – KV Plieningen 5:2

Ein furioser Start der Hausherren: Ljupco Kolev (7.), Mihail Mitrov (13.) und Nils Genter (18.) stellten früh auf 3:0. Justus Press (45.+1) und Blaz Lucic (49.) machten das Spiel nochmal spannend, doch Walter Vins traf per Foulelfmeter (66.) und Dominik Bajrami (80.) sorgte für klare Verhältnisse.

FV Germania Degerloch – TSV Jahn Büsnau 3:4

Zunächst dominierten die Hausherren mit Toren von Simon Sachweh (16.) und Marvin Kuhn (21.). Doch der TSV Jahn Büsnau bewies Moral: Noah Azizu Anaba verkürzte (44.), Sebastian Lenhardt glich per Foulelfmeter aus (46.). Martin Laasch Quiros brachte Germania Degerloch erneut in Führung (63.), aber Marc Hetzel (81.) und erneut Sebastian Lenhardt (86.) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten der Gäste.

