(SG) Untertraubenbach gewinnt U15 Futsalliga

Im Fußballkreis Cham/Schwandorf startete die Futsalliga für die Altersklassen D- und C-Junioren. Die C-Junioren spielten ihre Meisterschaft an einem Tag in der Halle der Johann-Brunner-Mittelschule aus, die SG Schloßberg war ein hervorragender Ausrichter. Im ersten Spiel besiegte die SG Untertraubenbach/Schorndorf die SG Cham IV/Michelsdorf deutlich mit 7:1 (Tore: Jaden Ezomo 2, Matthias Bauer, Dmytro Kisinkov, Luis Jobst, Maximilian Schoierer, Simon Wagner – Aiham Talib). Etwas emotionaler verlief das Aufeinandertreffen der SpVgg Willmering-Waffenbrunn und der SG Schwandorf II. Beim 5:2-Sieg der Schwandorfer (Tore: Dominik Ettl, Lucas Spießl – Max Neudorfer 2, Bastian Grassl, Abd Alfaril, Ahmad Mohammad) gab es auf jeder Seite auch eine Rote Karte. Im Spiel um Platz 3 setzte sich die SG Cham IV/Michelsdorf mit 5:2 gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn durch (Tore: Dijar Iseni 3, Allen Iyodo, Aiham Nassar Ibrahim – Dustin Pulster, Jakob Späth). Keine Zweifel am Turniersieg ließ die SG Untertraubenbach/Schorndorf aufkommen, die SG Schwandorf II wurde mit 8:1 besiegt (Jakov Rakic 3, Matthias Bauer 3, Jaden Ezomo 2 – Abd Alfaril). Bei der Siegerehrung bedankte sich Kreisjugendleiter Karl Helmberger beim Ausrichter, den Schiedsrichtern und den teilnehmenden Mannschaften. Er sei besonders stolz darauf, dass im Kreis eine Futsalliga gespielt wird, eine vergleichbare Liga gebe es bayernweit sonst nur noch in Erlangen.

Bei den D-Junioren haben sich acht Mannschaften für die Futsalliga gemeldet. Der SV Schwarzhofen hatte die Organisation in der Rötzer Sporthalle übernommen. Im ersten Halbfinale kamen die Gastgeber gegen den SSV Schorndorf gleich mit 1:13 unter die Räder (Tore: Josef Schegerer 4, Hannes Schmidbauer 3, Felix Piendl 3, Lukas Fedor 2, Leon Bauer – Maximilian Beck). Über weite Strecken verlief das zweite Halbfinale zwischen der DJK Vilzing und der SG Traitsching sehr ausgeglichen, am Ende siegte die DJK mit 6:3 (Tore: Noah Gruber 2, Lucas Heigl, Alex Pakozdi, Lara Pakozdi, Saimon Tesfahiwot – Elias Falter 2, Hannes Peinkofer). Am Sonntag treffen in Rötz um 12:45 Uhr der SV Schwarzhofen und die SG Traitsching aufeinander, um 14 Uhr ermitteln der SSV Schorndorf und die DJK Vilzing den Sieger der Kreisliga Ost. Die SG Mitterdorf/Mitterkreith trifft in der Kreisliga West am Samstag um 14:30 Uhr in Wackersdorf auf den ASV Burglengenfeld V, bereits um 13 Uhr spielen die JFG Oberpfälzer Seenland und die SG Schwandorf II gegeneinander.