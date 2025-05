SG Unterschwaningen/Geilsheim/Obermögersheim-SG Auernheim/Wettelsheim

Zum SG Duell kam es am Sonntag auf der Geilsheimer Sportanlage, dabei ging es für die Heimelf noch um wichtige Punkte für den Relegationsplatz zwei.

Entsprechend engagiert legten diese los und griffen die Gäste früh in deren Hälfte an um so entsprechend Druck aufzubauen. So war man zwar die ersten 25 Minuten besser im Spiel, bis auf harmlose Distanzschüsse konnte so allerdings keine Torgefahr erzeugt werden.