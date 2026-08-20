SG Unterrath zahlt beim Saisonauftakt noch ordentlich Lehrgeld Nach der Heimniederlage gegen Velbert bleibt der SG Unterrath kaum Zeit zum Grübeln. Am Sonntag wartet Bergisch Born. Trainer Niklas Leven sieht noch ungenutztes Potenzial von Marcus Giesenfeld · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Unterrath muss sich steigern. – Foto: Tom Klesper

Niklas Leven und die Saisonauftaktspiele - das will einfach nicht richtig zusammenpassen. Mit ihm an der Seitenlinie setzte die SG Unterrath die Saisonpremiere in der Landesliga in den Sand. Gegen den SC Velbert setzte es am Franz-Rennefeld-Weg eine klare 0:3-Heimniederlage.

Sein Debüt als Cheftrainer der ersten Mannschaft hatte sich Leven nach einer sehr passablen Vorbereitung anders vorgestellt, ganz unerwartet kam die Schlappe aber nicht. „Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich als Trainer vier der letzten fünf Spiele zum Start verloren“, sagt der 34-Jährige.

Leven spricht von einem starken Gegner Leven war allerdings weit davon entfernt, das 0:3 nur auf persönliches Pech zurückzuführen. „Zur Wahrheit gehört auch ein guter Gegner. Velbert war stark. Sie waren bereit für dieses Spiel“, führte der im Sommer aus der U19 in den Herrenbereich aufgestiegene Coach aus. Seine im Vergleich zur Vorsaison verjüngte Mannschaft zahlte im ersten Pflichtspiel gegen abgezocktere Gäste Lehrgeld. Bei den ersten beiden Gegentoren vor der Pause (31., 37.) stimmte das Abwehrverhalten nicht. Auf der anderen Seite passierte auch vor dem gegnerischen Gehäuse noch zu wenig. „Wir haben vor allen Dingen nach dem Seitenwechsel einen immensen Aufwand betrieben, um zu Chancen zu kommen. Leider konnten wir uns dafür nicht belohnen“, konstatierte Leven. Zugleich zeigte sich der junge Trainer selbstkritisch. Die Entscheidung, die angeschlagenen Roman Wakily, Joel Konadu und Nicola Paradi alle von Beginn an aufzubieten, würde Leven vermutlich nicht noch einmal so treffen.