SG Unterrath zahlt beim Saisonauftakt noch ordentlich Lehrgeld

Niklas Leven und die Saisonauftaktspiele - das will einfach nicht richtig zusammenpassen. Mit ihm an der Seitenlinie setzte die SG Unterrath die Saisonpremiere in der Landesliga in den Sand. Gegen den SC Velbert setzte es am Franz-Rennefeld-Weg eine klare 0:3-Heimniederlage.
Sein Debüt als Cheftrainer der ersten Mannschaft hatte sich Leven nach einer sehr passablen Vorbereitung anders vorgestellt, ganz unerwartet kam die Schlappe aber nicht. „Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich als Trainer vier der letzten fünf Spiele zum Start verloren“, sagt der 34-Jährige.
Leven war allerdings weit davon entfernt, das 0:3 nur auf persönliches Pech zurückzuführen. „Zur Wahrheit gehört auch ein guter Gegner. Velbert war stark. Sie waren bereit für dieses Spiel“, führte der im Sommer aus der U19 in den Herrenbereich aufgestiegene Coach aus. Seine im Vergleich zur Vorsaison verjüngte Mannschaft zahlte im ersten Pflichtspiel gegen abgezocktere Gäste Lehrgeld. Bei den ersten beiden Gegentoren vor der Pause (31., 37.) stimmte das Abwehrverhalten nicht. Auf der anderen Seite passierte auch vor dem gegnerischen Gehäuse noch zu wenig.
„Wir haben vor allen Dingen nach dem Seitenwechsel einen immensen Aufwand betrieben, um zu Chancen zu kommen. Leider konnten wir uns dafür nicht belohnen“, konstatierte Leven. Zugleich zeigte sich der junge Trainer selbstkritisch. Die Entscheidung, die angeschlagenen Roman Wakily, Joel Konadu und Nicola Paradi alle von Beginn an aufzubieten, würde Leven vermutlich nicht noch einmal so treffen.
„Die Jungs haben signalisiert, dass sie spielen können, was ja grundsätzlich löblich ist. Allerdings ist es gerade bei den jungen Spielern so, dass man sie manchmal auch vor falschem Ehrgeiz schützen muss. Dieser Aufgabe müssen wir uns im Trainerteam stellen“, erklärt Leven.
Man darf gespannt sein, welche Lehren die SGU aus dem verpatzten Start zieht. Viel Zeit, um zu lernen, bleibt nicht. Schon am Sonntag steht das unbequeme Auswärtsspiel beim SSV Bergisch Born an. Um dort zu bestehen, muss die junge Leven-Elf die Resilienz an den Tag legen, die gegen Velbert noch ein Stück weit fehlte.
Noah Cain und Shuki Hamanosono werden allerdings immer noch nicht helfen können. Das Duo sitzt noch eine Rotsperre aus der vergangenen Saison ab. Bei Wiederholungstäter Hamanosono dauert diese auch noch länger. So schmerzhaft ihr Fehlen ist, zieht Leven daraus auch Optimismus. „Mit ihnen und dem einen oder anderen Spieler, der noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, haben wir noch Potenziale, die wir in den kommenden Wochen heben können.“