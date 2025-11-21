SG Unterrath winkt der Aufstieg in die Nachwuchsliga

Gelingt Niklas Leven mit seinem Team endlich der große Wurf? Schon zweimal stand der Fußballtrainer mit den A-Junioren der SG Unterrath kurz vor dem Aufstieg in die Junioren-Bundesliga, die nach der Ligenreform inzwischen in „DFB-Nachwuchsliga“ umbenannt wurde. In dieser Saison kann die SGU einen neuen Anlauf nehmen.

Zwei Spieltage vor Abschluss der Hinrunde führt Unterrath die Niederrheinliga-Tabelle mit drei Punkten Vorsprung an. Da der Aufsteiger schon nach Abschluss der Hinserie ermittelt wird, sind Leven und seine Schützlinge also nur noch zwei Schritte vom Klassensprung entfernt. Den ersten Schritt kann der Unterrather Nachwuchs Samstagnachmittag auf eigenem Platz machen. Gegen den Tabellenachten SC St. Tönis ist die Leven-Elf favorisiert.

Schritt zwei hat es danach aber in sich. Denn der Spielplan will es so, dass mit ETB Schwarz-Weiss Essen und der SG Unterrath die beiden besten Teams zum Abschluss der Hinrunde aufeinandertreffen. Sofern an diesem Wochenende nichts Unvorhergesehenes passiert, dann fällt in der kommenden Woche am Essener Uhlenkrug im direkten Duell die Entscheidung um den Aufstieg.

„Es läuft alles auf einen großen Showdown hinaus“, frohlockt Leven. Vorteil für die SGU: Sie könnte sich gegen St. Tönis am Samstag sogar eine Niederlage erlauben und hätte eine Woche später trotzdem noch alles selbst in der Hand. Vorteil Essen: Dass der ETB auch die deutlich schlechtere Tordifferenz gegenüber Unterrath aufweist spielt keine Rolle. Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Hinrunde entscheidet der direkte Vergleich. Heißt: Gewinnt ETB Schwarz-Weiss Essen die letzten beiden Spiele, wäre er aufgestiegen und die SG Unterrath würde wieder einmal den Kürzeren ziehen.