SG Unterrath vor Abstiegsduell unter Zugzwang

Es ist gehörig Druck auf dem Kessel, wenn die SG Unterrath am Sonntag den SSV Bergisch Born auf heimischer Anlage empfängt. Schließlich trifft der Tabellenelfte auf den 14. Es ist ein Duell zweier direkter Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga. Bei nur zwei Zählern Vorsprung auf die auf dem Relegationsrang liegenden Gäste wäre eine Niederlage aus Sicht der SGU mit einem Abrutschen in der Tabelle verbunden.
Unterraths Trainer versucht vor dieser richtungsweisenden Partie nicht zu viel Dramatik aufkeimen zu lassen. „Für uns steht in unserer Situation jede Woche ein Endspiel auf dem Programm. Wir müssen punkten, und das wollen wir natürlich auch am Sonntag“, sagt Daniel Beine.
Damit das gelingt, müssen die Mannen um Kapitän Michael Blum vor allen Dingen eines abstellen: Die individuellen Fehler. „Davon machen wir einfach zu viele und bringen uns damit zu oft um den Lohn“, bemängelt der Übungsleiter. Zuletzt reichten beim ASV Süchteln sogar drei eigene Treffer auf fremden Geläuf nicht, um Zählbares mitzunehmen. Nachdem sie dreimal einen Rückstand egalisierte, fing sich die Beine-Elf in den letzten elf Minuten noch drei Tore und verlor mit 3:6. Auch eine Woche zuvor sah sich Unterrath nach zwei schweren Patzern zwischenzeitlich einem 0:2-Rückstand ausgesetzt. Damals gelang es mit einem Kraftakt, diesen noch in einen 3:2-Erfolg umzuwandeln.
Für Daniel Beine ist die Gemengelage kompliziert. Schon die Erkundung der Ursachen für die häufigen Konzentrationsfehler ist nicht einfach. Noch schwieriger gestaltet sich die Suche nach Lösungen. "Das Problem ist ja, dass man so etwas nicht einfach mit Übungen im Training abstellen kann", betont der 38-Jährige. Die Defizite auf die individuelle Qualität zurückzuführen, ist zu kurz gesprungen. Schließlich waren zuletzt auch Leistungsträger wie Ex-Profi Michael Blum nicht von Fehlern frei. Und auch an der Kondition alleine sind die Konzentrationsmängel nicht festzumachen. Denn die Aufholjagden der vergangenen Wochen zeigten ja, dass Unterrath noch etwas im Tank hat.
Für Daniel Beine und seine Spieler geht es nun darum, den Kopf oben zu behalten und sich an den guten Dingen aufzurichten. Und von denen gab es auch in Süchteln einige zu sehen. "Das war insgesamt ein ordentliches Spiel von uns, auch wenn das Ergebnis nicht dazu passte", sagt der Übungsleiter, der nach abgelaufener Rotsperre am Sonntag wieder an der Seitenlinie stehen wird.
Auf Torhüter Max Möllemann (Rotsperre) und Mittelfeldmann Ahmad Ali (Gelbsperre) muss Beine gegen Bergisch Born hingegen noch verzichten. Eine Schwächung für die SGU, die der Trainer allerdings nicht als Alibi gelten lassen will. "Wir müssen am Sonntag punkten, wissen allerdings auch, dass wir uns dafür auch gegenüber dem Süchteln-Spiel noch einmal steigern müssen."