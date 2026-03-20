SG Unterrath vor Abstiegsduell unter Zugzwang Für die SG Unterrath wird es ernst: Gegen den direkten Konkurrenten Bergisch Born steht ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf an. Nach zuletzt vielen individuellen Fehlern und einer bitteren 3:6-Niederlage muss sich das Team deutlich steigern. von Marcus Giesenfeld · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Unterrath will die Fehlerquote minimieren. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Es ist gehörig Druck auf dem Kessel, wenn die SG Unterrath am Sonntag den SSV Bergisch Born auf heimischer Anlage empfängt. Schließlich trifft der Tabellenelfte auf den 14. Es ist ein Duell zweier direkter Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga. Bei nur zwei Zählern Vorsprung auf die auf dem Relegationsrang liegenden Gäste wäre eine Niederlage aus Sicht der SGU mit einem Abrutschen in der Tabelle verbunden.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SSV Bergisch Born SSV Born 15:30 live PUSH

Unterraths Trainer versucht vor dieser richtungsweisenden Partie nicht zu viel Dramatik aufkeimen zu lassen. „Für uns steht in unserer Situation jede Woche ein Endspiel auf dem Programm. Wir müssen punkten, und das wollen wir natürlich auch am Sonntag“, sagt Daniel Beine. Damit das gelingt, müssen die Mannen um Kapitän Michael Blum vor allen Dingen eines abstellen: Die individuellen Fehler. „Davon machen wir einfach zu viele und bringen uns damit zu oft um den Lohn“, bemängelt der Übungsleiter. Zuletzt reichten beim ASV Süchteln sogar drei eigene Treffer auf fremden Geläuf nicht, um Zählbares mitzunehmen. Nachdem sie dreimal einen Rückstand egalisierte, fing sich die Beine-Elf in den letzten elf Minuten noch drei Tore und verlor mit 3:6. Auch eine Woche zuvor sah sich Unterrath nach zwei schweren Patzern zwischenzeitlich einem 0:2-Rückstand ausgesetzt. Damals gelang es mit einem Kraftakt, diesen noch in einen 3:2-Erfolg umzuwandeln.