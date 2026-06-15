SG Unterrath verpflichtet Shkelqim Hyseni

– Foto: Jacob Kingsley Amuah

Die SG Unterrath legt noch einmal nach und verpflichtet für die Saison 2026/27 vom Liga- sowie Stadtrivalen FC Kosova Düsseldorf den 24-jährigen Shkelqim Hyseni. Niklas Leven und sein Trainer-Team freuen sich auf einen kleinen, wendigen und technisch versierten Mittelfeldspieler, der mit der Erfahrung aus 41 Landesliga-Spielen zur SGU kommt.