 2026-06-12T06:52:44.557Z

Vereinsnachrichten

SG Unterrath verpflichtet Shkelqim Hyseni

von Kevin Butgereit · Heute, 23:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jacob Kingsley Amuah

Verlinkte Inhalte

SG Unterrath
SG Unterrath

Die SG Unterrath legt noch einmal nach und verpflichtet für die Saison 2026/27 vom Liga- sowie Stadtrivalen FC Kosova Düsseldorf den 24-jährigen Shkelqim Hyseni. Niklas Leven und sein Trainer-Team freuen sich auf einen kleinen, wendigen und technisch versierten Mittelfeldspieler, der mit der Erfahrung aus 41 Landesliga-Spielen zur SGU kommt.