SG Unterrath verpflichtet Shkelqim Hyseni

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Die SG Unterrath legt noch einmal nach und verpflichtet für die Saison 2026/27 vom Liga- sowie Stadtrivalen FC Kosova Düsseldorf den 24-jährigen Shkelqim Hyseni. Niklas Leven und sein Trainer-Team freuen sich auf einen kleinen, wendigen und technisch versierten Mittelfeldspieler, der mit der Erfahrung aus 41 Landesliga-Spielen zur SGU kommt.