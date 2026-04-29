SG Unterrath verpflichtet Servet Furkan Aydin

– Foto: SG Unterrath

Die SG Unterrath verpflichtet für die Saison 26/27 Servet Furkan Aydin vom Ligakonkurrenten DV Solingen.

Das neue Trainer-Team um Chef-Coach Niklas Leven ist froh, seinen ersten Neuzugang präsentieren zu können. Vom Ligakonkurrenten DV Solingen kommt der zweikampfstarke Innenverteidiger Servet Furkan Aydin an den Franz-Rennefeld-Weg. Trotz vielzähliger Angebote aus der Oberliga, entschied sich Aydin bewusst für das Unterrather Projekt um Neu-Trainer Niklas Leven. Der 23-jährige Deutsch-Türke kommt mit der Erfahrung aus fast 90 Oberliga-Spielen zur SGU.

Zurück zu den Wurzeln

Unbekannt ist die SGU für Aydin derweil nicht. Er spielte bereits in der Saison 18/19 für die SGU in der damaligen U17-Bundesliga, ehe er zum Wuppertaler SV wechselte, um dort im Anschluss auch noch U19-Bundesliga zu spielen. Über verschiedene Stationen in Ober- und Landesliga am Nieder- und Mittelrhein kommt Aydin nun zurück nach Unterrath.