SG Unterrath verpflichtet Roman Wakily

Die SG Unterrath feilt weiter am Kader der nächsten Saison und kann den nächsten absoluten Wunschtransfer verkünden. Vom Oberligisten VfB 03 Hilden kommt der 24-jährige Linksfuß Roman Wakily zurück nach Unterrath.

Zurück an alter Wirkungsstätte

Wakily spielte nicht nur bereits in der Jugend für die SGU, seine erste Erfahrung als Senioren-Spieler macht er auch in Unterrath. In insgesamt 2,5 Jahren absolvierte der Deutsch-Afghane 51 Landesliga-Spiele für die SGU. In dieser Zeit gelangen dem Innenverteidiger, der auch links in der Kette spielen kann, zwei Tore.