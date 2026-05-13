SG Unterrath verpflichtet Roman Wakily

Die SG Unterrath feilt weiter am Kader der nächsten Saison und kann den nächsten absoluten Wunschtransfer verkünden. Vom Oberligisten VfB 03 Hilden kommt der 24-jährige Linksfuß Roman Wakily zurück nach Unterrath.
Wakily spielte nicht nur bereits in der Jugend für die SGU, seine erste Erfahrung als Senioren-Spieler macht er auch in Unterrath. In insgesamt 2,5 Jahren absolvierte der Deutsch-Afghane 51 Landesliga-Spiele für die SGU. In dieser Zeit gelangen dem Innenverteidiger, der auch links in der Kette spielen kann, zwei Tore.
Anschließend sammelte Wakily beim FC Pesch, dem FC Büderich sowie dem VfB 03 Hilden Erfahrung in der Oberliga. In der Mittelrheinliga bzw. der Oberliga Niederrhein kommt er auf weitere 63 Spiele und drei Tore. Mit seiner Erfahrung in noch jungen Jahren wird er sicherlich ein wichtiger Bestandteil der Unterrather Defensive sein.