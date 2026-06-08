SG Unterrath verpasst Rang vier – Abschiedsspiel endet mit Dämpfer

Die SG Unterrath hat den perfekten Saisonstart verpasst. – Foto: Markus Verwimp

Die SG Unterrath hat am letzten Spieltag den Sprung auf Tabellenplatz vier in der Landesliga verpasst. Dabei hatte die Elf von Daniel Beine sogar Schützenhilfe von ihrem Stadtrivalen FC Kosova erhalten. Dieser hatte mit dem ehemaligen Unterrather Jugendtrainer Rudi Istenic an der Seitenlinie den Tabellenvierten DV Solingen mit 3:2 in die Knie gezwungen und damit den Weg für die SGU vorbei an den Klingenstädtern geebnet.

Nicht nur für den 38 Jahre alten Coach, der in der kommenden Saison beim frischgebackenen Oberliga-Absteiger VfB Homberg weiterhin in der Landesliga Verantwortung tragen wird, hieß es am Sonntag Abschied nehmen. Auch einige der wenigen Spieler, die am Sonntag überhaupt noch den Weg zum Franz-Rennefeld -Weg fanden, trugen gegen Amern letztmalig das SGU-Trikot.

Doch Unterrath konnte die Steilvorlage nicht nutzen, sondern unterlag auf eigenem Platz den vor der Partie noch abstiegsgefährdeten Gästen von VSF Amern mit 1:4. „Wir sind heute personell leider auf der letzten Rille gelaufen. So hat es gegen einen hoch motivierten Gegner, für den es noch um alles ging, leider nicht gereicht“, konstatierte Daniel Beine, der seiner Mannschaft dennoch ein großes Kompliment „für eine ganz starke Rückrunde“ aussprach.

Den beiden Torhütern Max Möllemann (geht zum ASV Mettmann) und Payam Safarpour-Malekabad (DSC 99) gönnte Beine zum Abschluss noch einmal jeweils 45 Minuten zwischen den Pfosten. Wobei zumindest Möllemann auf diese im Nachhinein wohl auch gerne hätte verzichten können. Denn der 30-Jährige musste das runde Leder vor der Pause binnen zehn Minuten gleich dreimal aus dem eigenen Netz holen (28., 30., 38.).

Den in den letzten Wochen oft überzeugenden Hausherren fehlten im letzten Saisonspiel Körner und Körpersprache. So wurden sie von grelligen Gästen, für die es noch um Alles ging, aufgefressen. Bei einer Niederlage in Unterrath wäre Amern an diesem verrückten letzten Spieltag tatsächlich noch abgestiegen. So erwischte es letztlich den 1.FC Wülfrath, dem der 2:1-Überraschungserfolg über den souveränen Meister und Oberliga-Aufsteiger Solingen-Wald zum Abschluss nichts mehr nützte.

Neustart mit Leven

In Unterrath brauchte sich diesbezüglich aber niemand etwas vorwerfen lassen. Die Hausaufgaben hätte Wülfrath an den ersten 33 Spieltagen schon selbst erledigen müssen. Die SGU hat dies in der Rückrunde getan und sich so schnell aus dem Tabellenkeller befreit. In der kommenden Saison wagt der Tabellenfünfte einen Neustart mit dem bisherigen A-Jugendtrainer Niklas Leven und einem verjüngten Team.

Neben Möllemann und Safarpour-Malekabad gehen unter anderem auch die routinierten Topspieler Toni Munoz und Michael Blum von Bord.