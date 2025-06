SG Unterrath verpasst Rang sieben – und blickt auf das Pokalfinale

Die Itterstädter hatten bereits am Morgen gegen TuRU 80 einen 0:3-Rückstand in einen 6:3-Heimsieg gedreht und sich damit den Sprung auf Rang sieben auch irgendwo verdient.

Das größere Interesse galt an diesem Tag eben den vereinseigenen C-Junioren, denen ein 1:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen am Vormittag zur Rückkehr in die Regionalliga West genügte.

Sei es drum, für das Team um Kapitän Michael Blum war es nach Jahren mit chronischer Abstiegsangst diesmal alles andere als eine Saison zum Weglaufen, auch wenn die Szenerie am Sonntagnachmittag genau diesen Anschein erweckte. Denn kurz vor dem Anpfiff leerten sich die zuvor noch sehr gut gefüllten Ränge rund um den Kunstrasenplatz am Franz-Rennefeld-Weg.

Auch für die Mannschaft von Deniz Aktag gibt es in dieser Saison derweil noch etwas zu gewinnen. Im Endspiel um den Kreispokal trifft sie am Pfingstmontag auf den Titelverteidiger Sparta Bilk. Entsprechend ging es für Unterrath gegen die noch mit klitzekleinen Aufstiegshoffnungen angereisten Gäste aus Solingen auch darum, im Rhythmus zu bleiben. Doch nachdem Shuki Hamanosono (15.) und der künftige Büdericher Oliver Dessau (21., Latte) gute Chancen liegen gelassen hatten, schlug der vom ehemaligen Fortunen Engin Kizilarslan trainierte Gast eiskalt zu. Und ausgerechnet Salim El Fahmi erwies sich dabei aus Sicht der Platzherren als erster Spielverderber. An alter Wirkungsstätte markierte der mit einer langen Hose aufgelaufene Angreifer per Kopf sein 20. Saisontor zum 0:1 (34.).

Deniz Aktag nahm dies auf der Gegengeraden sitzend ebenso gelassen zur Kenntnis wie das 0:2 von Sefa Özalp kurz vor dem Pausenpfiff (43.). „Wir hatten heute auch unsere Gelegenheiten, um Tore zu machen. Letztlich liegt unser Fokus aber auf dem Kreispokal“, meinte der 43-Jährige nach Spielschluss.

Das Sagen an der Seitenlinie hatte am letzten Spieltag Dennis Wegner. Der 34-jährige Ex-Profi darf auch das Pokalendspiel coachen, während ihm Deniz Aktag nur beratend zur Seite stehen wird. „Das ist sozusagen mein Geschenk an ihn. Dennis wird sich nach dieser Saison zurückziehen. Ich hoffe, dass er zum Abschluss noch einmal den Kreispokal in die Höhe stemmen darf“, so Aktag.