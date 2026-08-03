SG Unterrath verpasst Pokal-Coup nur knapp

Während die Partie damals 1:1 endete, behielten am Samstag zumindest Covics Schützlinge die Oberhand, weil sich Eingerauch-Junior zunächst nach einer Ecke durch den ebenfalls im Fokus des DFB stehenden Enoch Adetokunbo-Adelenu geschlagen geben musste (52.) und wenig später auch gegen Marko Bajars (66.) machtlos war. „Dass wir das 0:1 nach einer unnötigen Ecke kassiert haben“, wurmt mich umso mehr“, sagte Katic. Dennoch stellte sein Team das Potenzial zur Schau, von dem der Coach so überzeugt ist.

„Man darf nicht vergessen, dass unsere offizielle Saisonvorbereitung erst am Montag beginnt und wir noch gar nicht alle Spieler an Bord hatten“, führte der 34-Jährige weiter aus. Nach dem Abstieg aus der DFB-Nachwuchsliga nimmt die SGU eine Rückkehr in die Beletage ins Visier. „Wir haben hohe Qualität in der Mannschaft. Damit werden wir in der Niederrheinliga meist in der Favoritenrolle sein. Dem wollen wir uns stellen.