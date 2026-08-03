SG Unterrath verpasst Pokal-Coup nur knapp

Bojan Katic befand sich nach dem Aus in der ersten Runde des DFB-Juniorenpokals im Zwiespalt der Gefühle. Einerseits war der Trainer der U19 der SG Unterrath stolz auf seine Mannschaft, die dem haushohen Favoriten Hertha BSC Berlin auf der kleinen Kampfbahn im Schatten der Arena am Samstagmittag bei der 0:2-Niederlage durchaus Paroli geboten hatte. Andererseits war da aber auch die Trauer über die verpasste Sensation.
„In diesen Spielen bekommst du als Außenseiter nur ganz wenige Chancen, und die musst du halt nutzen. Wir hatten gleich drei Hundertprozentige und haben keine davon verwertet“, ärgerte sich der im Sommer von der U18 in die U19 aufgerückte Coach.
Über die Qualität der eigenen Einschussgelegenheiten ließ sich sicher streiten. Fest stand aber, dass sich die Hausherren mit dem schnellen Ex-Dortmunder Lukas Heavens beim Stand von 0:0 im ersten Abschnitt in Person von Neo Müller nach einer Ecke (17.) und von Dennis Etemovski nach Vorlage von Noah Ayassou (36.) gleich zweimal gefährlich dem Berliner Gehäuse näherten.
An der Seitenlinie wurden die Anweisungen von Hertha-Trainer Ante Covic mit zunehmender Dauer energischer. Zwar ließ der auffällige Junioren-Nationalspieler Daniel Mrohs in Berliner reihen immer wieder sein Können aufblitzen. Doch insgesamt waren die Aktionen der Alten Dame nicht zwingend genug. Und das, was auf das SGU-Tor kam, fischte Till Eigenrauch weg. Der 17-Jährige Torhüter ist Sohn der Schalker Legende Yves Eigenrauch, an den sich auch Ante Covic noch erinnern dürfte. Schließlich standen sich der heutige Berliner Nachwuchstrainer (damals noch im Dress des VfB Stuttgart) und Papa Eigenrauch in der Saison 1994/95 in der Bundesliga gegenüber.
Während die Partie damals 1:1 endete, behielten am Samstag zumindest Covics Schützlinge die Oberhand, weil sich Eingerauch-Junior zunächst nach einer Ecke durch den ebenfalls im Fokus des DFB stehenden Enoch Adetokunbo-Adelenu geschlagen geben musste (52.) und wenig später auch gegen Marko Bajars (66.) machtlos war. „Dass wir das 0:1 nach einer unnötigen Ecke kassiert haben“, wurmt mich umso mehr“, sagte Katic. Dennoch stellte sein Team das Potenzial zur Schau, von dem der Coach so überzeugt ist.
„Man darf nicht vergessen, dass unsere offizielle Saisonvorbereitung erst am Montag beginnt und wir noch gar nicht alle Spieler an Bord hatten“, führte der 34-Jährige weiter aus. Nach dem Abstieg aus der DFB-Nachwuchsliga nimmt die SGU eine Rückkehr in die Beletage ins Visier. „Wir haben hohe Qualität in der Mannschaft. Damit werden wir in der Niederrheinliga meist in der Favoritenrolle sein. Dem wollen wir uns stellen.