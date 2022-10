SG Unterrath verliert das Kellerduell

Die SGU konnte das wichtige Duell im Tabellenkeller nicht gewinnen. – Foto: Ulrich Reiners

1. FC Mönchengladbach – SC West 0:1. Einen wichtigen Arbeitssieg hat der SC West eingefahren. Die Linksrheinischen setzten sich im Duell der beiden Oberliga-Absteiger knapp mit 1:0 durch und feierten den vierten Sieg in Folge. „Es war das erwartet schwere Spiel, weil der Platz sehr tief und schwer zu bespielen war. Das war mehr eine Rutschpartie und Eiskunstlaufen als ein Fußballspiel“, sagte Trainer Goran Tomic nach dem Spiel.

Trotzdem hatte der 46-Jährige einen guten Auftritt seiner Mannschaft gesehen und sprach daher von einem Sieg, der „mehr als in Ordnung“ ginge, weil sein Team trotz der widrigen Bedingungen versucht habe, Fußball zu spielen. Der entscheidende Treffer des Tages fiel allerdings nicht aus dem Spiel, sondern per Elfmeter. Der eingewechselte Kadirhan Öztürk, der im zweiten Durchgang in der Offensive für Furore sorgte, wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Martin Wagner trat an und verwandelte sicher. Ein zweiter Treffer wollte den Linksrheinischen trotz einiger guter Chancen nicht mehr gelingen. Trotzdem hatten die Düsseldorfer das Spiel jederzeit im Griff. „Der Gegner stand tief und hat bei Balleroberung mit langen Bällen versucht, gefährlich in unsere Hälfte zukommen. Aber das haben wir nicht zugelassen - unsere Abwehr war da immer auf dem Posten“, analysierte Tomic zufrieden.





ASV Süchteln – Rather SV 2:1. Der Frust war Raths Trainer Deniz Aktag nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie anzumerken. „In der Offensive hat uns die Qualität gefehlt, den Ball mal zu halten und die Defensive schafft es aktuell nicht zu kommunizieren, dass wir auch mal bei einer Vier-gegen-zwei-Situation klären können“, sprach Aktag, die Probleme nach dem Spiel deutlich an. Dabei war der Start noch vielversprechend gewesen. Youssef El Boudihi brachte sein Team nach einer schönen Kombination früh in Führung. Nur kurze Zeit später vergab Yukichi Sasaki die große Chance auf das 2:0. Danach wollte den Schwarz-Weißen aber nicht mehr viel gelingen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem Tor kurz nach der Pause drehte der ASV Süchteln das Spiel.

Nach dem Spiel ärgerte sich Aktag auch über den Schiedsrichter, mit dessen Leistung er überhaupt nicht einverstanden war: „Beim 1:0 bekommt unser Mittelfeldspieler einen Ellbogen ins Gesicht und das Spiel läuft weiter. Vor dem zweiten Treffer wird unser Rechtsverteidiger mit offener Sohle getroffen und es wurde nicht gepfiffen.“ Schon während des Spiels war der Ärger so groß gewesen, dass Aktag sich beim Schiedsrichter beschwerte und dafür die Rote Karte sah. Auch Anes Danijali sah kurz vor Schluss zu allem Überfluss noch die Gelb-Rote Karte und fehlt damit im nächsten Spiel.





SG Unterrath - VfR Fischeln 2:3. Bei der SGU spitzt sich die Lage immer mehr zu. Die Mannschaft von Muhammet Isiktas verlor auch das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten und steckt nach der dritten Niederlage in Serie im Tabellenkeller fest. „Es läuft im Moment ziemlich viel gegen uns. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter machen“, sagte Isiktas unmittelbar nach der Partie. Der Coach der SGU wollte seiner ersatzgeschwächten Mannschaft auch gar nicht allzu viele Vorwürfe machen. „Wir haben uns wieder viele Chancen erarbeitet, machen aber einfach zu wenig daraus“, monierte der 49-Jährige. So liefen die Hausherren gegen kaltschnäuzige Gäste aus Krefeld einem Rückstand hinterher (38., 43.). Dass seine Mannschaft sehr wohl in der Lage ist, gegen Widerstände anzukämpfen, bewies die Isiktas-Elf nach dem Seitenwechsel. Nach den Toren von Marcel Becker (52.) und Hüseyin Mert Aflaz (57.) schien sich das Blatt endgültig zu Gunsten der SGU zu wenden, die kurz darauf sogar die große Chance hatte, erstmals in Führung zu gehen. Doch der sonst so sichere Schütze Ferdi Acar verwandelte den fälligen Strafstoß nicht. So kam, was kommen musste. Fischelns Leon Prinz kam knapp vor Jawad Bouhraou an den Ball und lenkte diesen zum 3:2 über die Torlinie (64.).