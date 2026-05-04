SG Unterrath verlängert mit Hashimoto & Jaha und befördert Phil Kroll

Die SG Unterrath bastelt weiter am Landesliga-Kader für die kommende Saison. Nach den ersten drei Verlängerungen können nun die nächsten drei Spieler bestätigt werden: Shunya Hashimoto und Ibrahim Jaha bleiben auch in der Saison 26/27 in Unterrath. Außerdem wird U19-Kapitän Phil Kroll in die erste Mannschaft befördert.
Wenn man auf die nackten Zahlen des Stürmers Shunya Hashimoto blickt, dann tut man sich selbst keinen großen Gefallen, denn seine Anzahl an Toren und Vorlagen sagt nicht ansatzweise aus, wie wertvoll er für die SG Unterrath ist! Shunya kommt "nur" auf 11 Scorer in 20 Spielen, dafür arbeitet er viel mit dem Rücken zum Tor, macht Bälle fest, spielt viele tiefe Pässe für Raumgewinn und ist sich auch nicht für Defensiv-Zweikämpfe zu schade. Mit seiner herausragenden Technik und Übersicht sowie seiner Erfahrung aus über 110 Oberliga- und zusätzlich 53 Regionalliga-Spielen lässt er das Spiel oft sehr einfach wirken wo viele andere Spieler schlichtweg den Ball verlieren würden. All diese Qualitäten wird Shunya auch weiterhin in Unterrath in die Waagschale werfen, denn er hat dem neuen Trainer-Team um Niklas Leven für die kommende Saison zugesagt.
Ibrahim Jaha ist zwar erst in seiner dritten Senioren-Saison, weist aber schon über 80 Landesliga-Spiele in seiner Vita auf und zählt damit zu den gestandenen Landesliga-Spielern. Der Deutsch-Marokkaner, dessen ältere Brüder Salim und Jaouad auch schon beide in Unterrath spielten, überzeugt im zentralen Mittelfeld nicht nur mit seiner guten Technik sondern auch mit seiner Übersicht und einem guten Passspiel. Als Taktgeber zwischen Abwehr und Angriff ist der erst vor kurzem 22 Jahre alt gewordene Ibo Jaha der Motor der erfolgreichen Unterrather Rückrunde, auch wenn er leider beim gestrigen 5:2-Heimsieg gegen DV Solingen kurzfristig verletzt ausfiel. Jaha, der in der U19 bereits Kapitän unter Niklas Leven war, geht damit in seine schon 7. SGU-Saison.
Im Sommer wird außerdem der Kapitän der U19 zusammen mit seinem aktuellen Trainer-Team in die Landesliga aufrücken. Phil Kroll kam 2024 vom SV Straelen, absolvierte zwei sehr erfolgreiche Jahre in der U19 und möchte an diese nun auch weiterhin unter Niklas Leven in der 1. Mannschaft anknüpfen. Der 18-jährige Kroll überzeugt nicht nur als Leader und Laufwunder auf dem Flügel, der Rechtsverteidiger weiß seine fußballerischen Qualitäten durchaus auch offensiv einzusetzen.