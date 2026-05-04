SG Unterrath verlängert mit Hashimoto & Jaha und befördert Phil Kroll

– Foto: Andreas Bornewasser

Die SG Unterrath bastelt weiter am Landesliga-Kader für die kommende Saison. Nach den ersten drei Verlängerungen können nun die nächsten drei Spieler bestätigt werden: Shunya Hashimoto und Ibrahim Jaha bleiben auch in der Saison 26/27 in Unterrath. Außerdem wird U19-Kapitän Phil Kroll in die erste Mannschaft befördert.

Shunya Hashimoto: der vermutlich kompletteste Fußballer der Landesliga

Wenn man auf die nackten Zahlen des Stürmers Shunya Hashimoto blickt, dann tut man sich selbst keinen großen Gefallen, denn seine Anzahl an Toren und Vorlagen sagt nicht ansatzweise aus, wie wertvoll er für die SG Unterrath ist! Shunya kommt "nur" auf 11 Scorer in 20 Spielen, dafür arbeitet er viel mit dem Rücken zum Tor, macht Bälle fest, spielt viele tiefe Pässe für Raumgewinn und ist sich auch nicht für Defensiv-Zweikämpfe zu schade. Mit seiner herausragenden Technik und Übersicht sowie seiner Erfahrung aus über 110 Oberliga- und zusätzlich 53 Regionalliga-Spielen lässt er das Spiel oft sehr einfach wirken wo viele andere Spieler schlichtweg den Ball verlieren würden. All diese Qualitäten wird Shunya auch weiterhin in Unterrath in die Waagschale werfen, denn er hat dem neuen Trainer-Team um Niklas Leven für die kommende Saison zugesagt.