SG Unterrath verkauft sich gegen Alemannia Aachen teuer

Cheftrainer Leven lobt sein Team – Foto: Sascha Köppen

Nur einen Punkt aber viele Komplimente gab es für die U19 der SG Unterrath am Sonntag in der DFB-Nachwuchsliga. Nach dem 1:1 gegen Alemannia Aachen stand das Telefon von Trainer Niklas Leven nicht mehr still. „Ich habe einige Nachrichten von Zuschauern erhalten, die beeindruckt davon waren, wie wir aufgetreten sind. Das Lob gebe ich gerne an die Jungs weiter. Die Leistung der Mannschaft war wirklich sehr gut“, sagte Leven

Auch wenn er und sein Team in der höchsten deutschen Jugendspielklasse weiter auf den ersten Sieg warten, hat der Neuling bereits Eindruck bei der Konkurrenz hinterlassen. „Auch der Aachener Trainer hat bestätigt, dass wir das bessere Team waren“, sagte Leven. Dabei traten die Alemannen nach einem 0:0 gegen Münster und einem 1:0 gegen den SV Meppen durchaus selbstbewusst und leicht favorisiert in Unterrath an. Doch die Gastgeber hatten sich gut auf ihren Gast eingestellt. „Wir haben Aachen im Vorfeld genau analysiert und wussten, was auf uns zukommt“, meinte Leven.

Nach einer torlosen ersten Hälfte legten die Platzherren im zweiten Abschnitt sogar noch einmal einen Gang zu und brachten die Aachener Defensive gehörig ins Schwitzen. „Die Phase nach unserem 1:0 war fußballerisch ganz stark. Da haben wir es leider nur versäumt, die Partie vorzeitig zu entscheiden“, konstatierte der 33-Jährige. Der feine Techniker Josan Kim hatte Unterrath nach einem schön vorgetragenen Angriff in Front gebracht (56.) und damit eine Unterrather Drangperiode ausgelöst. Doch wie schon beim 1:1 gegen den Hombrucher SV zum Saisonauftakt gelang es dem Neuling nicht, die Feldüberlegenheit in weitere Treffer umzumünzen. „Uns fehlt nicht mehr viel, um solche Spiele für uns zu entscheiden“, meinte der Trainer. Neben dem fehlenden Killerinstinkt vor dem gegnerischen Tor machte Leven noch ein weiteres, kleines Manko aus. „Wir müssen lernen, einen knappen Vorsprung bis zum Ende zu verteidigen.“