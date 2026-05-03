SG Unterrath überrascht, Bergisch Born mit Big Points, Solingen wartet

SGU bleibt stark. – Foto: Udo Waffenschmidt

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Während der SC Kapellen-Erft in letzter Sekunde zuschlägt und Solingen 03 deshalb erst kommende Woche Meister werden kann und der ASV Einigkeit Süchteln ein wildes Spiel dreht, sorgt die SG Unterrath mit einem deutlichen Sieg gegen die DV Solingen für ein Ausrufezeichen - im Tabellenkeller bleibt es eng für TuRU Düsseldorf und den FC Remscheid.

Das torlose Remis zwischen dem SC Union Nettetal und dem FC Remscheid hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter, wobei die Ausgangslage vor allem für die Gäste problematisch bleibt. Nettetal verpasste es, im Kampf um die oberen Tabellenplätze nachzulegen, bleibt aber auf Rang fünf stabil positioniert und hält Anschluss an die vorderen Teams. Für Remscheid ist das Ergebnis zweischneidig: Einerseits gelingt es der Mannschaft, auswärts zu punkten und defensiv stabil aufzutreten, andererseits reicht ein Zähler im Abstiegskampf kaum aus, um entscheidend Boden gutzumachen. Die Elf bleibt auf Rang 16 und damit tief im Tabellenkeller. Angesichts der Tabellenkonstellation hätte ein Sieg deutlich mehr Gewicht gehabt, sodass das Unentschieden zwar ein kleiner Schritt ist, insgesamt aber zu wenig, um sich nachhaltig aus der Gefahrenzone zu befreien.

Der SSV Bergisch Born landete einen wichtigen Heimsieg gegen den TSV Solingen und verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich. Früh stellten Anouar Isaoui (5.) und Marvin Pak (27.) die Weichen. Nach dem Anschlusstreffer von Luis Reck (67.) blieb es kurzzeitig spannend, doch Germano Bonanno (69.) und Gloire Sunda (90.+4) sorgten für klare Verhältnisse. Born entfernt sich damit etwas von den direkten Abstiegsrängen, stünde aktuell in der Relegation.

Der ASV Einigkeit Süchteln setzte sich in einer torreichen Partie gegen den 1. FC Wülfrath durch und festigt damit Rang drei. Bereits früh entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Timo Conde brachte die Gäste in Führung (12.), doch Paul Fröhling antwortete umgehend (12.). Auch im weiteren Verlauf wechselten sich die Führungen ab, ehe Süchteln in der Schlussphase zulegte. Nach Treffern von Bora Nurettin Kat (44.) und erneut Fröhling (80.) sorgten Finn Theißen (83.) und Malte Thesenvitz (90.) für die Entscheidung. Wülfrath bleibt trotz dreier Treffer im unteren Mittelfeld, während Süchteln den Druck auf Rang zwei erhöht.

Der VSF Amern verpasste es, einen wichtigen Heimsieg einzufahren, obwohl die Partie gegen TuRU Düsseldorf früh in die richtige Richtung lief. Louis Uhling (4.) und Kouki Ozawa (22.) brachten Amern mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause meldete sich TuRU jedoch zurück: Mohamed Darwish verkürzte zunächst (37.) und glich kurz darauf aus (43.). Für Amern bedeutet das Remis, dass man im Mittelfeld bleibt, während TuRU auf Rang 15 verharrt und damit weiterhin auf dem Relegationsplatz steht.

Die SG Unterrath setzte ein deutliches Ausrufezeichen und bezwang die DV Solingen klar. Antonio Munoz-Bonilla (35.) und Shuki Hamanosono (42.) brachten die Gastgeber früh in Führung, ehe Solingen verkürzen konnte. Doch Unterrath blieb konsequent: Bonilla traf erneut (64.) und legte später sogar noch einmal nach (90.+2), während Nicholas Horn (84.) ebenfalls erfolgreich war. Die DV musste zudem nach einer Roten Karte gegen Samir Azirar (80.) in Unterzahl agieren. Unterrath rückt ins gesicherte Mittelfeld vor, für DV geht die Misere der vergangene Wochen weiter.

Der SC Kapellen-Erft bewies Geduld und sicherte sich in der Nachspielzeit einen wichtigen Auswärtssieg bei Victoria Mennrath. Lange blieb die Partie torlos, ehe Alexander Fuchs in der 90.+3 Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Kapellen festigt damit Rang zwei und bleibt erster Verfolger der Spitze, Mennrath kann im unteren den Abstand nach unten nicht vergrößern.

Der SC Velbert setzte sich in einer späten Entscheidung bei der DJK Gnadental durch. Julian Kray brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (33.), ehe Oluremi Martins Williams ebenfalls vom Punkt ausglich (87.). In der Schlussphase schlug Velbert erneut zu: Albin Rec erzielte den Siegtreffer (90.) und sichert damit wichtige Punkte im Mittelfeld. Gnadental bleibt trotz guter Phase ohne Ertrag.

Der FC Kosova Düsseldorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich klar gegen den VfB 03 Hilden II durch. Besim Fazlija eröffnete per Foulelfmeter den Torreigen (30.), ehe Roman William Callan (41.) und Joel Konadu (45.) noch vor der Pause nachlegten. Kosova rückt damit ins breite Verfolgerfeld vor, während Hilden weiterhin abgeschlagen im Tabellenkeller bleibt und kaum Perspektiven im Abstiegskampf hat.

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born

So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal

So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental

So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath



32. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal

So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid

So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf

So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert

So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II