 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

SG Unterrath überrascht, Bergisch Born mit Big Points, Solingen wartet

Landesliga 1: Der SC Kapellen-Erft gewinnt spät bei Victoria Mennrath und verhindert so die Couch-Meisterschaft von Solingen 03, während der ASV Einigkeit Süchteln ein Torfestival gegen den 1. FC Wülfrath liefert und die SG Unterrath die DV Solingen klar besiegt.

von André Nückel · Heute, 18:31 Uhr · 0 Leser
SGU bleibt stark.
SGU bleibt stark. – Foto: Udo Waffenschmidt

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Während der SC Kapellen-Erft in letzter Sekunde zuschlägt und Solingen 03 deshalb erst kommende Woche Meister werden kann und der ASV Einigkeit Süchteln ein wildes Spiel dreht, sorgt die SG Unterrath mit einem deutlichen Sieg gegen die DV Solingen für ein Ausrufezeichen - im Tabellenkeller bleibt es eng für TuRU Düsseldorf und den FC Remscheid.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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Gestern, 17:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
0
0
Abpfiff

Das torlose Remis zwischen dem SC Union Nettetal und dem FC Remscheid hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter, wobei die Ausgangslage vor allem für die Gäste problematisch bleibt. Nettetal verpasste es, im Kampf um die oberen Tabellenplätze nachzulegen, bleibt aber auf Rang fünf stabil positioniert und hält Anschluss an die vorderen Teams. Für Remscheid ist das Ergebnis zweischneidig: Einerseits gelingt es der Mannschaft, auswärts zu punkten und defensiv stabil aufzutreten, andererseits reicht ein Zähler im Abstiegskampf kaum aus, um entscheidend Boden gutzumachen. Die Elf bleibt auf Rang 16 und damit tief im Tabellenkeller. Angesichts der Tabellenkonstellation hätte ein Sieg deutlich mehr Gewicht gehabt, sodass das Unentschieden zwar ein kleiner Schritt ist, insgesamt aber zu wenig, um sich nachhaltig aus der Gefahrenzone zu befreien.

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
4
1
Abpfiff

Der SSV Bergisch Born landete einen wichtigen Heimsieg gegen den TSV Solingen und verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich. Früh stellten Anouar Isaoui (5.) und Marvin Pak (27.) die Weichen.

Nach dem Anschlusstreffer von Luis Reck (67.) blieb es kurzzeitig spannend, doch Germano Bonanno (69.) und Gloire Sunda (90.+4) sorgten für klare Verhältnisse. Born entfernt sich damit etwas von den direkten Abstiegsrängen, stünde aktuell in der Relegation.

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
5
3
Abpfiff

Der ASV Einigkeit Süchteln setzte sich in einer torreichen Partie gegen den 1. FC Wülfrath durch und festigt damit Rang drei. Bereits früh entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Timo Conde brachte die Gäste in Führung (12.), doch Paul Fröhling antwortete umgehend (12.).

Auch im weiteren Verlauf wechselten sich die Führungen ab, ehe Süchteln in der Schlussphase zulegte. Nach Treffern von Bora Nurettin Kat (44.) und erneut Fröhling (80.) sorgten Finn Theißen (83.) und Malte Thesenvitz (90.) für die Entscheidung. Wülfrath bleibt trotz dreier Treffer im unteren Mittelfeld, während Süchteln den Druck auf Rang zwei erhöht.

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
2
2
Abpfiff

Der VSF Amern verpasste es, einen wichtigen Heimsieg einzufahren, obwohl die Partie gegen TuRU Düsseldorf früh in die richtige Richtung lief. Louis Uhling (4.) und Kouki Ozawa (22.) brachten Amern mit 2:0 in Führung.

Noch vor der Pause meldete sich TuRU jedoch zurück: Mohamed Darwish verkürzte zunächst (37.) und glich kurz darauf aus (43.). Für Amern bedeutet das Remis, dass man im Mittelfeld bleibt, während TuRU auf Rang 15 verharrt und damit weiterhin auf dem Relegationsplatz steht.

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
5
2
Abpfiff

Die SG Unterrath setzte ein deutliches Ausrufezeichen und bezwang die DV Solingen klar. Antonio Munoz-Bonilla (35.) und Shuki Hamanosono (42.) brachten die Gastgeber früh in Führung, ehe Solingen verkürzen konnte. Doch Unterrath blieb konsequent: Bonilla traf erneut (64.) und legte später sogar noch einmal nach (90.+2), während Nicholas Horn (84.) ebenfalls erfolgreich war. Die DV musste zudem nach einer Roten Karte gegen Samir Azirar (80.) in Unterzahl agieren. Unterrath rückt ins gesicherte Mittelfeld vor, für DV geht die Misere der vergangene Wochen weiter.

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
1
Abpfiff

Der SC Kapellen-Erft bewies Geduld und sicherte sich in der Nachspielzeit einen wichtigen Auswärtssieg bei Victoria Mennrath. Lange blieb die Partie torlos, ehe Alexander Fuchs in der 90.+3 Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Kapellen festigt damit Rang zwei und bleibt erster Verfolger der Spitze, Mennrath kann im unteren den Abstand nach unten nicht vergrößern.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1
2
Abpfiff

Der SC Velbert setzte sich in einer späten Entscheidung bei der DJK Gnadental durch. Julian Kray brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (33.), ehe Oluremi Martins Williams ebenfalls vom Punkt ausglich (87.). In der Schlussphase schlug Velbert erneut zu: Albin Rec erzielte den Siegtreffer (90.) und sichert damit wichtige Punkte im Mittelfeld. Gnadental bleibt trotz guter Phase ohne Ertrag.

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
3
0
Abpfiff

Der FC Kosova Düsseldorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich klar gegen den VfB 03 Hilden II durch. Besim Fazlija eröffnete per Foulelfmeter den Torreigen (30.), ehe Roman William Callan (41.) und Joel Konadu (45.) noch vor der Pause nachlegten.

Kosova rückt damit ins breite Verfolgerfeld vor, während Hilden weiterhin abgeschlagen im Tabellenkeller bleibt und kaum Perspektiven im Abstiegskampf hat.

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II

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