SG Unterrath U-19: Zwischen Pokal-Glanz und Abstiegsdruck Die SG Unterrath überzeugt im Pokal, steckt in der Liga aber tief im Tabellenkeller. Vor dem Schlüsselspiel gegen Schlusslicht SV Meppen wächst der Druck – zumal Trainer Niklas Leven personell improvisieren muss. von Marcus Giesenfeld · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Die SG Unterrath hat ein wichtiges Kellerduell vor der Brust – Foto: Sascha Köppen

Die Kür haben die U19-Spieler der SG Unterrath am Mittwochabend schon erfolgreich gemeistert. Auch ohne den aus privaten Gründen verhinderten Cheftrainer Niklas Leven wurde die SGU im Viertelfinale um den Niederrheinpokal ihrer Favoritenrolle gerecht. Allerdings war der 3:2-Sieg beim klassentieferen Niederrheinligisten VfB Homberg klar erkämpft. In der Runde der letzten Vier trifft Unterrath nun auf den „Pokal-Schreck“. Der Tabellenzehnte der Niederrheinliga warf mit Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen bereits zwei Schwergewichte aus dem Wettbewerb.

Bevor es Ende April für die Leven-Elf um den Einzug in das Endspiel geht, muss sie zunächst einmal ihre Pflicht erledigen. Diese liegt ganz klar in der DFB-Nachwuchsliga, in der der Aufsteiger nach fünf absolvierten Spielen den vorletzten Platz in der Achter-Gruppe belegt. Am Sonntag kommt es am Franz-Rennefeld-Weg zum Kellerduell mit dem punktgleichen Schlusslicht SV Meppen. Richtungsweisendes Duell „Realistisch betrachtet müssen wir das Spiel gewinnen, wenn wir unsere Chancen auf den Klassenerhalt wahren wollen“, sagt Leven. Um in der Liga zu bleiben, muss Unterrath und er Endabrechnung Vierter werden. Aktuell ist das rettende Ufer fünf Punkte entfernt. Allerdings hat die SGU auch noch das Nachholspiel gegen den SV Werder Bremen (6.) am Osterwochenende in der Hinterhand. Mut machen Leven die bisherigen Auftritte seiner noch sieglosen Mannschaft. „Das Spiel gegen die Fortuna ausgeklammert, haben wir vier gute Leistungen gebracht und gezeigt, dass wir auf dem Niveau mithalten können“, so der 33-Jährige. Demnach fehlen auf dem Weg zum ersten „Dreier“ nur noch Kleinigkeiten.