SG Unterrath träumt vom Triple

Einen Titel haben die A-Junioren der SG Unterrath bereits sicher. Doch mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Niederrheinliga wollen sich die von Niklas Leven trainierten Fußballer nicht zufriedengeben. „Wenn man die Jungs fragt, träumen diese natürlich vom Triple“, sagt der Coach der SGU. Der anhaltende Tanz auf drei Hochzeiten geht für den Nachwuchs vom Franz-Rennefeld-Weg am Mittwochabend weiter.

Im Viertelfinale des Niederrheinpokals gastiert die SGU bei Rot-Weiß Oberhausen. Eigentlich sollte diese Partie schon in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen sein. Doch weil in Unterrath in der Halbzeitpause plötzlich das Flutlicht ausfiel, musste das Spiel beim Stand von 0:0 abgebrochen und neu angesetzt werden. Doppelt bitter für die Leven-Elf: Sie war bis zum Abbruch gut im Spiel und muss bei der Wiederholung nun auf ihr Heimrecht verzichten. „Ich denke schon, dass das Spiel bei uns hätte wiederholt werden können. Aber wir konnten halt keine Garantie geben, dass das Flutlicht nun hält und mussten daraufhin das Heimrecht tauschen“, erklärte Leven auf Anfrage.

Für RWO könnte dies ein kleiner, aber feiner Vorteil in einem zu erwartenden Duell auf Augenhöhe sein. Schon in der Hinrunde trafen beide Klubs in Oberhausen aufeinander. Damals behielten die „Kleeblätter“ im Topspiel mit 1:0 die Oberhand und stiegen anschließend in der Winterpause in die neu eigenführte DFB-Nachwuchsliga auf.

Aufstieg ausgeschlossen