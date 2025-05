SG Unterrath taumelt dem Umbruch entgegen

Je näher das Saisonende, desto kurioser die Resultate. Diese Beobachtung war auch am vergangenen Wochenende in Gruppe 1 der Landesliga zu machen. Dass der vor dem Abstieg stehende VfR Fischeln den Aufstiegsaspiranten FC Remscheid auf eigenem Platz mit 3:2 in die Knie zwingen könnte, hatte wohl kaum jemand auf der Rechnung. Und genauso unerwartet kam die Ohrfeige, die sich die SG Unterrath beim bereits feststehenden Absteiger DJK Fortuna Dilkrath einhandelte.