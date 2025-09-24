SG Unterrath sucht nach dem Umbruch den Neustart

Das Duo dürfte auch in den kommenden Wochen das Vertrauen von Aktag genießen. Auf andere Mitglieder im Aufgebot trifft das aber nicht mehr zu. Denn nach der zweiten Niederlage in Folge kündigte der Trainer Konsequenzen an. „Wir haben 30 Spieler im Kader. Das ist zu viel, um vernünftig zu trainieren. Und obendrein gibt es dann auf Strecke auch zu viel Unzufriedenheit.“

Welche Kicker der Bannstrahl treffen wird, ließ Aktag noch offen. Wahrscheinlich dürfte es Spieler treffen, die bislang noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind. So wie Aktags gleichnamiger Cousin Ali Can, der sich unlängst schon nach wenigen Wochen ohne eine Pflichtspielminute weiter in Richtung SV Hösel verabschiedete.

Für den verbleibenden Stamm des Tabellenzwölften geht es am kommenden Wochenende zum SSV Bergisch Born. Nach zuletzt zwei klaren Niederlagen will Deniz Aktag dort mit seinem Team in die Erfolgsspur zurückfinden und die herbstliche Tristesse hinter sich lassen.