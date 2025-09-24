SG Unterrath sucht nach dem Umbruch den Neustart

Am Samstagnachmittag schien in Unterrath noch die Spätsommersonne, doch nur 24 Stunden später setzte auf dem Sportplatz am Franz-Rennefeld-Weg der „Herbstblues“ ein. Nach der 1:6-Heimklatsche gegen den ASV Süchteln war die Stimmung bei den Landesliga-Fußballern der SG Unterrath im Keller. Zwar wollte Trainer Deniz Aktag nach der klaren Niederlage gegen den formstarken Tabellenführer nichts von einem Kollektivversagen der Seinen wissen. „Insgesamt war es für uns dennoch ein gebrauchter Tag“, fasste der 43-Jährige zusammen.
Dies traf vor allen Dingen auf die Abwehr zu, die sich ohne den aufgrund einer Trainerprüfung fehlenden Ex-Profi Michael Blum in vielen Situationen als desorientiert erwies. Da half es auch nicht, dass Rückkehrer Oluremi Williams sein Saisondebüt feiern durfte. Der US-Amerikaner fremdelte noch etwas mit seinen neuen Nebenleuten und konnte obendrein auch nichts dafür, dass diese mehrmals schwerwiegend patzten.
„Wenn man ehrlich ist, haben wir Süchteln die ersten fünf Tore geschenkt. Da mussten sie nicht viel für tun“, meinte Aktag. Schon nach drei Minuten profitierte Süchtelns Mittelfeldmotor Paul Fröhling von einer verunglückten Abwehraktion von Nico Paradi. Eine knappe Viertelstunde später war es Keeper Max Möllemann, der Leon Popova mit einem missglückten Abwurf das 0:2 auf dem Silbertablett servierte.
Die Unzulänglichkeiten vor dem eigenen Tor übertünchten die guten Ansätze, die Aktag bei eigenem Ballbesitz sah. „Ich fand, wir waren gar nicht so schlecht im Spiel“, meinte der Coach, der namentlich Ibrahim Jaha und seinen Torschützen Shuki Hamanosano hervorhob. „Sie haben ihre Sache wirklich ordentlich gemacht.“
Das Duo dürfte auch in den kommenden Wochen das Vertrauen von Aktag genießen. Auf andere Mitglieder im Aufgebot trifft das aber nicht mehr zu. Denn nach der zweiten Niederlage in Folge kündigte der Trainer Konsequenzen an. „Wir haben 30 Spieler im Kader. Das ist zu viel, um vernünftig zu trainieren. Und obendrein gibt es dann auf Strecke auch zu viel Unzufriedenheit.“
Welche Kicker der Bannstrahl treffen wird, ließ Aktag noch offen. Wahrscheinlich dürfte es Spieler treffen, die bislang noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind. So wie Aktags gleichnamiger Cousin Ali Can, der sich unlängst schon nach wenigen Wochen ohne eine Pflichtspielminute weiter in Richtung SV Hösel verabschiedete.
Für den verbleibenden Stamm des Tabellenzwölften geht es am kommenden Wochenende zum SSV Bergisch Born. Nach zuletzt zwei klaren Niederlagen will Deniz Aktag dort mit seinem Team in die Erfolgsspur zurückfinden und die herbstliche Tristesse hinter sich lassen.