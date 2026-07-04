SG Unterrath stellt sich neu auf: Mit Talent und Leven zum Erfolg Die SG Unterrath stellt sich neu auf: U19-Trainer Niklas Leven übernimmt die erste Mannschaft und soll verstärkt Talente aus dem eigenen Nachwuchs einbauen. von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Niklas Leven. – Foto: Ayyoub Ichoutene

Die SG Unterrath stellt sich zur neuen Saison neu auf. Nach dem vereinbarten Abgang von Übergangstrainer Daniel Beine, der zum VfB Homberg gewechselt ist, übernimmt Niklas Leven die erste Mannschaft. Der bisherige U19-Trainer soll den Neustart der SGU prägen und dabei einen Weg fortsetzen, der im Verein schon länger angelegt ist: Der starke Nachwuchs soll künftig noch stärker in der ersten Mannschaft sichtbar werden.

Unterrath verfügt seit Jahren über eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Nun sollen Spieler aus diesem Bereich mehr denn je auch im Seniorenfußball eine wichtige Rolle einnehmen. Leven kennt viele dieser Akteure bereits aus der gemeinsamen Arbeit, unter anderem aus dem Umfeld der DFB-Nachwuchsliga. Das kann gerade in einer Phase des Umbruchs ein wichtiger Vorteil sein. Der Kader verändert sich deutlich. Zu den Zugängen zählen Servet Furkan Aydin von DV Solingen, Dieumerci Kyanga von SC St. Tönis 1911/20 II, Michael Sperling und Shunta Onishi vom FC Büderich, Noah Devran Andich Abdeslam vom Duisburger FV 08, Hiromasa Sato von VSF Amern sowie Roman Wakily vom VfB 03 Hilden.

Viele Spieler aus dem eigenen Bereich Dazu kommen mehrere Talente aus dem eigenen Verein: Jonas Alexander Bartnitzki, Michael Wasser, Dusan Nedic, Tobias Domnick und Phil Kroll werden aus dem Nachwucsh herangeführt. Ergänzt wird der Kader außerdem durch Sébastien George Linares und Abdul Hassan Barrie vom TSV Krefeld-Bockum, Tarique Maurice Hurd von VfB 03 Hilden II, Shkelqim Hyseni und Joel Konadu vom FC Kosova Düsseldorf sowie Eugene Park vom TSV Meerbusch. Dem großen Zulauf stehen zahlreiche Abgänge gegenüber. Alexander Straeten wechselt zum SC Union Nettetal. Max Kohmann und Dustin Hörz schließen sich Ratingen 04/19 U23 II an, Max Möllemann geht zum ASV Mettmann. Christian Bus wechselt zum TSV Meerbusch, Basiru-Zachari Umaru und Mikura Suzuki zu TuRU Düsseldorf. Payam Safarpour-Malekabad und Ionas-Apostolos Frantzozas gehen zum DSC 99 Düsseldorf. Bei Elias Dian ist das Ziel ebenso unbekannt wie bei Ahmad Ali.