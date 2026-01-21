SG Unterrath startet in ihr DFB-Abenteuer

In zweieinhalb Wochen beginnt für die U19-Fußballer der SG Unterrath ein neues Abenteuer. Dann steht für den Aufsteiger das erste Punktspiel in der DFB-Nachwuchsliga auf dem Programm. Zu Hause gegen den Hombrucher SV steht die Mannschaft von Niklas Leven sofort unter Zugzwang. Schließlich muss der Mitaufsteiger aus dem westfälischen Raum zu den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gezählt werden.
Mit dem aktuellen Leistungsstand seiner Mannschaft ist der Trainer gemessen an den Umständen zufrieden. „Wir konnten in den ersten Wochen überwiegend nur im läuferischen und athletischen Bereich arbeiten. Das ging den meisten anderen Teams aber vermutlich nicht anders“, sagt der 32-Jährige. Insofern war es auch nicht verwunderlich, dass in den ersten beiden Testspielen noch nicht alles rund lief. Nach einem lockeren 4:0 über den Tabellenführer der Kreisliga A, den von Ex-Profi Axel Bellinghausen trainierten SC Unterbach, schlug die SGU am vergangenen Wochenende zwar auch die in der Bezirksliga angesiedelten Männer von Sparta Bilk mit 1:0. Doch in den Augen von Niklas Leven hätte das Resultat etwas höher ausfallen müssen. „Als Teilnehmer an der DFB-Nachwuchsliga sollten wir schon den Anspruch haben, einen Bezirksligisten mit drei oder vier Toren Differenz zu bezwingen“, sagt der ehrgeizige Trainer.
Ihm bleiben glücklicherweise noch einige Trainingseinheiten, um an den nötigen Stellschrauben zu drehen. Hilfreich ist dabei sicher auch die Tatsache, dass der Kader nach dem Aufstieg nahezu unverändert blieb. Mit Ivan Shcherbina stößt ein Offensivmann vom FC Ingolstadt zum Aufgebot. Der 17-Jährige hatte sich nach dem Umzug nach Düsseldorf auf Klubsuche begeben. Abgänge gab es keine.
Das erste Pflichtspiel des Kalenderjahres wartet auf die SGU schon am Sonntag. In der ersten Runde des Niederrheinpokals gastiert die Leven-Elf beim langjährigen Niederrheinrivalen Spielvereinigung Schonnebeck. Es folgen Testspiele gegen den Bezirksligisten TSV Eller 04 (25. Januar) und bei der ebenfalls in der Nachwuchsliga aktiven Viktoria aus Köln (31. Januar), bevor es gegen Hombruch wieder ernst wird.
Den Gegner kennen Niklas Leven und seine Schützlinge bestens. Schon zweimal in dieser Saison trafen die Klubs freundschaftlich aufeinander. Die erste Partie ging an Unterrath, der zweite Vergleich an Hombruch. „Das wird ein Fifty-fifty-Spiel“, glaubt Leven. Dass das Hinspiel zu Hause auf dem eigenen Kunstrasen ausgetragen werden kann, ist ein kleiner Vorteil. „Die Tatsache, dass wir auswärts aber überwiegend auf Naturrasen spielen werden, auf dem wir nie trainieren, ist dann eher wieder ein Nachteil.“
