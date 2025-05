Das Gefüge der SGU dürfte sich in der neuen Saison wesentlich ändern. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

SG Unterrath startet befreit durch Nach Jahren im Abstiegskampf ist der Landesligist gefestigt. Trainer Deniz Aktag baut ehrgeizig am Kader der Zukunft.

Es ist ein völlig neues Gefühl, mit dem die Fußballer der SG Unterrath in diesem Jahr auf die Zielgerade der Saison einbiegen. Das Team vom Franz-Rennefeld-Weg, das in den letzten drei Spielzeiten stets bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern musste, kann die letzten vier Saisonspiele ganz befreit angehen. Den Ligaverbleib hat das Team von Deniz Aktag längst unter Dach und Fach gebracht. Ein Platz unter den ersten Sechs ist in der Endabrechnung ohne Weiteres möglich.

Viel Bewegung auf dem Transfermarkt In Unterrath kann also durchaus von einer positiven Entwicklung im sportlichen Bereich gesprochen werden. Und dennoch wird sich beim Landesligisten im Sommer einiges ändern. Wenige Tage vor dem 2:0-Heimerfolg über den abstiegsbedrohten VfR Fischeln verkündeten die Verantwortlichen vier weitere Spielerverpflichtungen. Insgesamt darf Deniz Aktag damit schon elf Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen. Und ein Ende der Transferaktivitäten ist noch nicht absehbar. „Abgeschlossen sind die Planungen noch nicht. Geht es nach mir, dann hätte ich gerne noch fünf zusätzliche Verstärkungen“, verriet Aktag am Rande des Fischeln-Spiels.

Die Botschaft ist deutlich: Der ehrgeizige Coach will sich mit dem Erreichten nicht zufriedengeben, sondern strebt nach mehr. Dass er auf Dauer nicht damit zufrieden ist, einfach nur in der Landesliga mitzuspielen, hat Aktag auch bereits mehrfach verlauten lassen. Allerdings ist die aktuelle Transferoffensive deshalb nicht gleich als Sturmlauf in Richtung Oberliga zu verstehen. Denn im Gegensatz zum Sommer 2022, als die SGU mit einigen namhaften Verpflichtungen großspurig die Oberliga ins Visier nahm und stattdessen anschließend nur knapp dem Abstieg in die Bezirksliga entkam, wirkt das Personalmanagement nun etwas ausgewogener. Zwar zog Aktag mit Toni Munoz (FC Büderich) und Shunya Hashimoto (SC West) auch zwei ausgebuffte Kicker an Land. Vornehmlich fallen die Neuen aber in die Kategorie „jung und entwicklungsfähig“. Spielern wie den Noch-Ratingern Max Kohmann (21 Jahre) oder Ali Can Aktag (23) darf man getrost den Sprung von die Bezirks- in die Landesliga zutrauen. Am Zenit angekommen ist auch der 26 Jahre alte Mikura Suzuki nicht, der beim Ligarivalen Turu 80 zum Stammpersonal zählt.