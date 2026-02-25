SG Unterrath schimpft nach vier Roten Karten

El Hatri hatte unmittelbar nach dem Ausgleichstor zunächst dem völlig verdutzten SGU-Keeper Max Möllemann mit der Roten Karte des Feldes verwiesen, weil einer seiner Assistenten eine Beleidigung gehört haben wollte. Diese kam allerdings nicht aus Möllemanns Mund, sondern wurde von einem Außenstehenden getätigt, der seitlich neben dem Tor stand, wie auch Daniel Beine auf Nachfrage bestätigte. Unterraths Trainer geriet wenig später dann ebenfalls ins Visier von El Hatri. Voraus ging ein Abseitspfiff des Schiedsrichters, der damit nicht nur den vielversprechenden Unterrather Konter, sondern zugleich auch die Partie beendete. Die Proteste der Unterrather Offiziellen folgten prompt, was El Hatri dazu veranlasste, neben einem Co-Trainer und Unterraths sportlichem Leiter Toma Ivancic auch Daniel Beine die Rote Karte zu zeigen.