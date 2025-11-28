SG Unterrath schafft den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga

Es ist vollbracht! Die A-Junioren der SG Unterrath stehen seit Mittwochabend als Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga fest. Weil Verfolger ETB Schwarz-Weiss Essen im Wiederholungsspiel bei Kellerkind VfL Rhede trotz Überzahl nicht über ein 2:2 hinauskam, sind Niklas Leven und seine Schützlinge vor dem abschließenden Hinrundenspiel nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Das Topspiel in Essen am Sonntag wird somit zum großen Unterrather Schaulaufen. „Es war ein langer Weg. Aber wir haben es nun endlich einmal geschafft. Mich freut es für die Mannschaft. Wir haben tolle Jungs“, frohlockte Leven.

Diese Diskussionen finden nun glücklicherweise gar nicht erst statt. Im neuen Jahr dürfen sich die Spieler um Kapitän Phil Knoll auf der größeren Fußballbühne beweisen. Womöglich kommt es dann in Liga B auch zum Derby gegen die Fortuna, für die Niklas Leven einst selbst noch spielte. Die Vergleiche mit den Profiklubs sind für die Talente wie die beiden ehemaligen Mönchengladbacher Borussen Stefan Savicevic und Farid Omorou eine tolle Möglichkeit, sich vor dem im kommenden Sommer bevorstehenden Übergang in den Seniorenbereich in den Fokus zu spielen.

Seit Jahren zählt die SGU unter der Leitung des 33-Jährigen am Niederrhein zur Spitze in dieser Altersklasse. Zum Sprung in die höchste deutsche Liga hatte es für die A-Jugend bislang aber noch nicht gereicht. Dass es nun endlich klappte, ist angesichts der beeindruckenden Konstanz – die Leven-elf blieb in elf von zwölf Saisonspielen unbesiegt – mehr als gerecht. Und wie ungerecht wäre es zugleich gewesen, wenn der direkte Vergleich in einem einzigen Spiel, was dazu noch auf des Gegners Platz ausgetragen wird, am Ende den Ausschlag zugunsten von Schwarz-Weiss Essen gegeben hätte.

Für den Verein ist der Aufstieg der U19 so etwas wie das letzte, fehlende Puzzlestück. Nachdem Unterrath schon mit der U15 und der U17 auf höchster Ebene vertreten war beziehungsweise immer noch ist (U15), gelang dem Klub dieses Kunststück nun auch mit der A-Jugend. Zu verdanken hat der Verein dies – so ehrlich muss man sein – in erster Linie Niklas Leven und seinem Trainerteam.

Der ehrgeizige Coach weiß die ihm gewährten Freiheiten am Franz-Rennefeld-Weg gut zu nutzen. Jahr für Jahr bastelt sich Leven ein nahezu komplett neues Team zusammen, dem er in kürzester Zeit eine Handschrift verleiht. „Wir haben im Sommer 21 neue Spieler geholt, und dabei nicht einmal die vermeintlichen Topspieler bekommen. Unsere Entwicklung zeigt aber, was möglich ist, wenn die Mischung aus Qualität und Mentalität vorhanden ist. Das ist bei uns definitiv der Fall.“