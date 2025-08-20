SG Unterrath plant die Sensation

Die Pflicht hat die SG Unterrath am vergangenen Sonntag erfolgreich gemeistert. Mit dem 3:1-Auswärtssieg über Aufsteiger TSV Solingen fuhr die Mannschaft von Trainer Deniz Aktag zum Saisonstart in der Landesliga gleich die ersten drei Punkte ein. Am Mittwochabend steht für die Elf vom Franz-Rennefeld-Weg nun die Kür auf dem Programm. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal empfängt das Aktag-Team den Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Für Unterraths Kapitän Michael Blum sind die Rollen in dieser Begegnung klar verteilt.

Völlig chancenlos sieht der Ex-Profi sich und seine Teamkollegen gegen den zwei Spielklassen höher angesiedelten Konkurrenten aber nicht. „Man hat es ja am Wochenende auch im DFB-Pokal gesehen, dass Überraschungen immer möglich sind“, sagt der 36-Jährige. Damit eine solche gelingt, wird es insbesondere auch auf ihn selbst ankommen. Blum ist mit seiner Erfahrung und fußballerischen Klasse ohnehin der Fixpunkt im System von Deniz Aktag. Gegen den turmhohen Favoriten aus Velbert werden die Defensivqualitäten des unumstrittenen Abwehrchefs mehr denn je gefragt sein. „Wir werden nicht viel Ballbesitz haben, sondern werden versuchen müssen, über Konter zum Erfolg zu kommen“, sagt der Mann, der für Hansa Rostock, MSV Duisburg und den Karlsruher SC insgesamt 34 Mal in der zweiten Bundesliga auf dem Platz gestanden hat.

Dass sie kontern kann, bewies die SGU am vergangenen Sonntag. Die ersten beiden Treffer in Solingen resultierten aus schnellem Umschaltspiel. In beiden Fällen vollstreckte Zugang Shunya Hashimoto. „Er stand da, wo ein Stürmer stehen muss“, lobte Blum seinen neuen Teamkollegen, der wie er auch einige Jahre lang auf Regionalliganiveau kickte. Bei Blum und Hashimoto dürfte sich die Nervosität vor dem Pokal-Highlight am Mittwoch dann auch in Grenzen halten. Etwas anders sieht das vermutlich bei den jüngeren Akteuren im Aufgebot aus, die sich bislang noch nicht auf diesem Terrain bewegt haben. Doch Sorgen, dass diese Partie vielleicht noch ein bisschen zu früh für sein Team kommt, hat Michael Blum nicht. „Ich sehe das positiv. Es ist ein Spiel, in dem sich jeder präsentieren und zeigen kann, dass er auf diesem Niveau mithalten kann“, führt der Linksfuß weiter aus

Auch wenn der Umbruch in Unterrath im Sommer größer als gedacht ausfiel, sieht Blum die Basis für eine gute Saison als gegeben an. „Wir haben zwar individuelle Klasse verloren, die nicht so einfach zu ersetzen ist. Aber was die Mentalität und Bereitschaft angeht, sind wir glaube ich besser aufgestellt als in der vergangenen Saison“, sagt der Vater von drei Töchtern, dessen Motivation auch im betagteren Fußballeralter ungebrochen hoch ist. Diese Tugenden werden auch am Mittwoch der Schlüssel sein, soll es tatsächlich etwas mit der Pokal-Sensation werden. Gelingt es der SGU, der in der Liga nach vier Spieltagen noch sieglosen SSVg den Spaß am Spiel zu nehmen, dann scheint etwas möglich zu sein. Blum jedenfalls kündigt dem Gegner, in dessen Reihen mit David Glavas auch ein ehemaliger Unterrather steht, entsprechende Gegenwehr an. „Ich habe kein Interesse daran, viele Gegentore zu schlucken. Wir werden versuchen, unser Tor so gut es geht zu verteidigen.