SG Unterrath plant den Umbruch: Zwischen Topform und Abschiedsschmerz Vor wenigen Wochen kämpfte die SG Unterrath noch gegen den Abstieg, jetzt winkt die beste Platzierung seit dem Landesligaaufstieg. Doch parallel zum sportlichen Höhenflug läuft bereits der große Umbruch: Trainer Daniel Beine geht, Michael Blum könnte folgen – und Nachfolger Niklas Leven plant schon die „neue SGU“. von RP / Falk Janning · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Unterrath steckt mitten in der Kaderplanung – Foto: Stephan Horn

So schnell kann es im Fußball gehen. Vor wenigen Wochen schwebte noch das Abstiegsgespenst über dem Franz-Rennefeld-Weg. Nun steht die SG Unterrath kurz davor, die Saison mit der besten Platzierung seit dem Landesligaaufstieg vor sechs Jahren abzuschließen.

Zwei Spieltage vor Schluss rangiert die Mannschaft um Kapitän Michael Blum auf Rang fünf. Platz vier und der DV Solingen sind nur drei Zähler entfernt. Und blickt man auf die deutlich bessere Form der SGU im Vergleich zu den Klingenstädtern, dann ist der Sprung unter die Top-vier durchaus realistisch. Bittere Abgänge Somit ist jetzt schon klar, dass Daniel Beine im Sommer ziemlich große Fußstapfen hinterlässt. Der erst im Winter verpflichtete 38-Jährige hat Unterrath zu einem der besten Rückrunden-teams der Liga geformt. Die gute Arbeit Beines ist auch höherklassigen Teams nicht verborgen geblieben. Erst kürzlich gab der abstiegsgefährdete Oberligist VfB Homberg die Verpflichtung des Coaches bekannt.

Daniel Beine ist indes nicht der einzige Architekt des Unterrather Erfolges, der den Klub nach dieser Saison verlässt. Der Wechsel von Top-Scorer Toni Munoz zum Bezirksligisten Sparta Bilk steht ebenfalls bereits fest. Und auch Michael Blum wird nach jetzigem Stand in Kürze seine Zelte in Unterrath abbrechen, glaubt zumindest Niklas Leven. „Wir haben Gespräche geführt. Aber es sieht so aus, dass wir mit unserem Budget nicht auf einen Nenner kommen“, erklärt der aktuelle U19-Trainer, der nach dieser Saison als Nachfolger von Beine zur ersten Mannschaft aufrückt. Ein Weggang des ehemaligen Zweitligaprofis wäre zweifellos ein herber Verlust. Denn der 37-jährige Innenverteidiger stellt nicht nur sportlich immer noch Extraklasse dar. Auch als Typ ist Blum in der Kabine ein extrem wertvolles Gut.