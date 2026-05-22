SG Unterrath plant den Umbruch: Zwischen Topform und Abschiedsschmerz

So schnell kann es im Fußball gehen. Vor wenigen Wochen schwebte noch das Abstiegsgespenst über dem Franz-Rennefeld-Weg. Nun steht die SG Unterrath kurz davor, die Saison mit der besten Platzierung seit dem Landesligaaufstieg vor sechs Jahren abzuschließen.
Zwei Spieltage vor Schluss rangiert die Mannschaft um Kapitän Michael Blum auf Rang fünf. Platz vier und der DV Solingen sind nur drei Zähler entfernt. Und blickt man auf die deutlich bessere Form der SGU im Vergleich zu den Klingenstädtern, dann ist der Sprung unter die Top-vier durchaus realistisch.
Somit ist jetzt schon klar, dass Daniel Beine im Sommer ziemlich große Fußstapfen hinterlässt. Der erst im Winter verpflichtete 38-Jährige hat Unterrath zu einem der besten Rückrunden-teams der Liga geformt. Die gute Arbeit Beines ist auch höherklassigen Teams nicht verborgen geblieben. Erst kürzlich gab der abstiegsgefährdete Oberligist VfB Homberg die Verpflichtung des Coaches bekannt.
Daniel Beine ist indes nicht der einzige Architekt des Unterrather Erfolges, der den Klub nach dieser Saison verlässt. Der Wechsel von Top-Scorer Toni Munoz zum Bezirksligisten Sparta Bilk steht ebenfalls bereits fest. Und auch Michael Blum wird nach jetzigem Stand in Kürze seine Zelte in Unterrath abbrechen, glaubt zumindest Niklas Leven. „Wir haben Gespräche geführt. Aber es sieht so aus, dass wir mit unserem Budget nicht auf einen Nenner kommen“, erklärt der aktuelle U19-Trainer, der nach dieser Saison als Nachfolger von Beine zur ersten Mannschaft aufrückt.
Ein Weggang des ehemaligen Zweitligaprofis wäre zweifellos ein herber Verlust. Denn der 37-jährige Innenverteidiger stellt nicht nur sportlich immer noch Extraklasse dar. Auch als Typ ist Blum in der Kabine ein extrem wertvolles Gut.
Doch der künftige Coach hat schon genaue Vorstellungen, wie die „neue SGU“ unter seiner Federführung aussehen soll. „Wir wollen uns in der neuen Saison verstärkt über Identität definieren“, erklärt der 34-Jährige. Zu diesem Weg passen auch die bisherigen Verpflichtungen. Egal ob Roman Wakily (VfB 03 Hilden), Noah Abdeslam (Duisburger FV), Servet Furkan Aydin (DV Solingen), Michael Sperling oder Shunta Onishi (beide FC Büderich) – sie alle haben schon einmal das SGU-Trikot getragen. Den „Unterrather Weg“ gehen freilich auch Spieler aus dem aktuellen Kader mit. Mit Ibrahim Jaha, Nicholas Horn, Ayoub Ben Haddaj, Shuki Hamanosono oder Shunya Hashimoto besteht bereits Einigung. Und natürlich wird Leven neben Kapitän Phill Kroll noch weitere Talente aus seiner U19 hochziehen.
Etwas überraschend könnte zu ihnen auch Josan Kim zählen. Der Edeltechniker spielt trotz mehrerer Angebote aus der Oberliga mit dem Gedanken, unter der Regie seines Förderers Niklas Leven weiter zu reifen.