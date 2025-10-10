SG Unterrath peilt endlich den Aufstieg an

Klappt es endlich im dritten Anlauf? Schon zweimal ist die A-Jugend der SG Unterrath in jüngerer Vergangenheit nur knapp am Aufstieg in die Junioren-Fußball-Bundesliga, die heute als DFB-Nachwuchsliga bezeichnet wird, gescheitert. Vor zwei Jahren musste der von Niklas Leven trainierte Nachwuchs dem TSV Meerbusch den Vortritt lassen. In der vergangenen Saison hatte Rot-Weiß Oberhausen die Nase vorne.

Entmutigen ließ sich Leven dadurch nicht. Nach sieben Spieltagen führt die SGU die Tabelle in der Niederrheinliga ungeschlagen an. Die Euphorie im Klub ist entsprechend groß. „Im Umfeld habe ich das Wort Aufstieg zuletzt sehr häufig gehört. Für meinen Geschmack zu oft. So weit bin ich noch nicht, um daran einen Gedanken zu verschwenden“, sagt Leven.

Dem Coach kam es daher gar nicht ungelegen, dass sein Team unlängst beim 1:1 gegen den VfB 03 Hilden einen kleinen Dämpfer erhielt. Genauso erfreut war der 33-jährige aber natürlich über die Reaktion auf die ersten Punktverluste. Bei der SG Essen-Schönebeck fuhr die SGU am Mittwoch einen klaren 5:1-Sieg ein und verabschiedete sich so als Ligaprimus in die kurzen Herbstferien.

„Wir haben ein gutes Kollektiv beisammen. Die Jungs leiden und arbeiten auf dem Platz miteinander“, schwärmt der Trainer. Die insgesamt 20 Neuzugänge sind gut integriert. Sie profitieren auch davon, dass Leven eine Achse aus der Vorsaison behalten konnte. Zu ihr zählt beispielsweise Farid Omorou, der gegen Schönebeck am Mittwoch doppelt traf.

Ob der Angreifer sein Team auch hoch in die Nachwuchsliga schießen kann? Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn der Aufstieg entscheidet sich schon nach der Hinrunde. In der hat Unterrath noch sechs Partien zu bestreiten. Und die haben es in sich. Gleich nach der Herbstpause steigt Ende Oktober das Topspiel gegen den drittplatzierten Wuppertaler SV. Und zum Abschluss der Hinserie muss die SGU Ende November noch zum direkten Verfolger ETB Schwarz-Weiss Essen. Es könnte dort zum Showdown im Aufstiegsrennen kommen. In dem Unterrath diesmal hoffentlich das bessere Ende für sich hat.