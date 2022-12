SG Unterrath mit dem Rücken zur Wand Unterrath braucht im Kampf gegen den Abstieg einen Sieg gegen den Letzten.

An das Hinspiel gegen den 1. FC hat man in Unterrath indes noch beste Erinnerungen. Der 7:0-Kantersieg auf eigenem Platz war einer der wenigen hellen Momente in einer düsteren Hinserie des Teams vom Franz-Rennefeld-Weg. Und vielleicht war diese Partie am zweiten Spieltag auch ein Knackpunkt für den weiteren Saisonverlauf, dachten einige Spieler offenbar, im Spaziergang durch die Liga marschieren zu können.

Dass sich die Ereignisse von damals Sonntagnachmittag wiederholen, daran mag Christian Schmitz nicht denken. „Wir sind aktuell gar nicht in der Verfassung, so ein Feuerwerk abzubrennen. Für uns geht es auch in Mönchengladbach zunächst einmal darum, defensiv gut zu stehen. Das muss die Basis sein“, so der Trainer der SGU.

Es scheint inzwischen, dass sich die demütige Haltung des neuen Coaches inzwischen auch beim kickenden Personal breit gemacht hat. Jedenfalls hat Christian Schmitz einen Sinneswandel bei den Seinen ausgemacht. „Die Trainingsbeteiligung ist deutlich besser geworden. Jetzt wird vernünftig gearbeitet“, betont Schmitz, der seiner Mannschaft noch einen „langen und harten Weg“ zum Klassenerhalt vorzeichnet.