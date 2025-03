SG Unterrath meldet sich mit Kantersieg zurück

Die SG Unterrath hat in der Landesliga am Sonntag die richtige Reaktion gezeigt. Mit einem überzeugend herausgespielten 4:1-Erfolg über den Tabellennachbarn SC Velbert rehabilitierte sich die Mannschaft von Deniz Aktag für das enttäuschende 1:1 beim Abstiegskandidaten VSF Amern aus der Vorwoche. „Die Jungs suchen sich gefühlt die Spiele aus, auf die sie Bock haben. Gegen Velbert hatten sie zum Glück Lust zu zocken. Das war ein sehr gutes Spiel von uns“, lobte Aktag sein Team. Mit nunmehr 37 Punkten auf dem Konto hat das Team von Franz-Rennefeld-Weg nicht nur den Anschluss an die Top-Sechs der Tabelle hergestellt, sondern endlich auch einmal frühzeitige Planungssicherheit. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die SGU noch in den Abstiegskampf verwickelt wird.