Aufv die SG Unterrath wartet ein Derby. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

SG Unterrath: Keine Geschenke zu verteilen Die SG Unterrath und Turu bestreiten das letzte Düsseldorfer Derby der Saison. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SG Unterrath TuRU 80

Es ist das letzte „echte“ Düsseldorfer Derby in dieser Saison. Und zumindest für die Turu steht am Donnerstagabend bei der SG Unterrath eine Menge auf dem Spiel. Zwar zeigte sich die Mannschaft von Francisco Carrasco in der Landesliga zuletzt mit vier Spielen am Stück ohne Niederlage gefestigt. Doch tabellarisch brachte der kleine Erfolgslauf die Oberbilker nicht wirklich nach vorne. Sieben Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone immer noch nur mickrige zwei Zähler.

Gestern, 20:00 Uhr SG Unterrath SG Unterrath TuRU Düsseldorf TuRU 80 1 6 Abpfiff Deniz Aktag weiß nur zu genau, wie hoch der Druck auf dem Kessel auf Seiten des Gegners aus Oberbilk ist. „Wir haben in dieser Saison die Rollen getauscht“, sagt Unterraths Trainer. Aktag führte den notorischen Abstiegskandidaten der vergangenen Jahre in dieser Saison frühzeitig in ruhige Gefilde. Dass die SGU schon jetzt nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat, kann als Erfolg gewertet werden. Doch ausruhen möchte sich der Trainer darauf nicht. „Ich kann mich noch gut an die letzte Spielzeit erinnern. Da hat uns die Turu in den direkten Duellen nichts geschenkt. Und so werden wir es am Donnerstag auch halten. Die Freundschaften, die zwischen beiden Klubs existieren, werden für 90 Minuten ruhen. Wir wollen die drei Punkte bei uns behalten, auch aus Fairness den anderen Teams gegenüber, die sich noch im Abstiegskampf befinden“, betont Aktag.

Duell auch in der kommenden Saison? Ob die Turu und Unterrath auch in der nächsten Saison gegeneinander um Punkte spielen werden, steht also noch in den Sternen. Fest steht aber, dass - sollte es so kommen - die SGU eine gehörig umgestaltete Mannschaft aufbieten wird. Bei den sieben Zugängen, die Deniz Aktag nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Remscheid am vergangenen Sonntag präsentierte, wird es nicht bleiben. „Wir haben noch weitere Spieler festgemacht. Da sich diese zum Teil aber noch im Auf- oder Abstiegskampf mit ihren aktuellen Klubs befinden, haben wir die Namen noch nicht veröffentlicht“, klärt der Coach auf.