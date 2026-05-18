SG Unterrath kassiert Heim-Klatsche gegen Preußen Münster

Ihren letzten Heimauftritt in der DFB-Nachwuchsliga werden die U19-Fußballer der SG Unterrath nicht in guter Erinnerung behalten. Denn für den Aufsteiger, der in Kürze den sofortigen Weg zurück nach unten in die A-Junioren Niederrheinliga antreten muss, setzte es vor eigenem Publikum eine Klatsche.
Gegen den Tabellenzweiten Preußen Münster musste die Mannschaft von Niklas Leven fast die komplette zweite Hälfte mit einem Akteur weniger auskommen und war so am Ende chancenlos. Mit 0:5 musste man den Adlerträgern deutlich den Vortritt lassen.
Auch die vorerst vorletzte Partie in der Eliteklasse lieferte dem Unterrather Nachwuchs eine bittere Erkenntnis: Gut ist auf diesem Level nicht gut genug. Zwar bescheinigte Leven seinen Schützlingen zumindest im ersten Abschnitt noch „sehr ordentlich verteidigt“ zu haben. Doch das alleine genügte auch gegen Münster nicht.
Nach dem frühen Führungstreffer (9.) durften sich die Adlerträger schon auf der sicheren Seite wähnen, weil Unterrath mit den schwächsten Angriff der Liga nicht in der Lage war, die Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Spätestens fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war die Messe am Franz-Rennefeld-Weg frühzeitig gelesen. Denn unmittelbar nach dem 0:2 (49.) handelte sich Mittelfeldmann Max Schaefer die zweite gelbe Karte ein. Die Konsequenz: Gelb-Rot (50.). „In Unterzahl wurde es dann natürlich noch schwerer“, konstatierte Leven, dessen Schlussmann Fatlind Geci drei weitere Male hinter sich greifen musste (53., 70., 87.).
Die SGU verpasste es somit, sich vier Tage vor dem Niederrheinpokal-Finale mit zusätzlichem Selbstvertrauen aufzupumpen. Jedoch glaubt der Trainer nicht, dass das Münster-Spiel Auswirkungen auf den Saisonhöhepunkt haben wird. „Klar wäre es schön gewesen, wenn wir mit einem Punktgewinn gegen Münster noch einmal Schwung aufgenommen hätten. Aber ich glaube, dass die Jungs auch so positiv und mit Euphorie ins Finale gehen werden“, sagt Leven. Dass es in der Lage ist, die Fortuna zu bezwingen, zeigte sein Team unlängst. In der Nachwuchsliga feierte Unterrath am Flinger Broich den bislang einzigen Sieg in der Hauptrunde.
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