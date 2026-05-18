SG Unterrath kassiert Heim-Klatsche gegen Preußen Münster

Nach dem frühen Führungstreffer (9.) durften sich die Adlerträger schon auf der sicheren Seite wähnen, weil Unterrath mit den schwächsten Angriff der Liga nicht in der Lage war, die Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Spätestens fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war die Messe am Franz-Rennefeld-Weg frühzeitig gelesen. Denn unmittelbar nach dem 0:2 (49.) handelte sich Mittelfeldmann Max Schaefer die zweite gelbe Karte ein. Die Konsequenz: Gelb-Rot (50.). „In Unterzahl wurde es dann natürlich noch schwerer“, konstatierte Leven, dessen Schlussmann Fatlind Geci drei weitere Male hinter sich greifen musste (53., 70., 87.).

Die SGU verpasste es somit, sich vier Tage vor dem Niederrheinpokal-Finale mit zusätzlichem Selbstvertrauen aufzupumpen. Jedoch glaubt der Trainer nicht, dass das Münster-Spiel Auswirkungen auf den Saisonhöhepunkt haben wird. „Klar wäre es schön gewesen, wenn wir mit einem Punktgewinn gegen Münster noch einmal Schwung aufgenommen hätten. Aber ich glaube, dass die Jungs auch so positiv und mit Euphorie ins Finale gehen werden“, sagt Leven. Dass es in der Lage ist, die Fortuna zu bezwingen, zeigte sein Team unlängst. In der Nachwuchsliga feierte Unterrath am Flinger Broich den bislang einzigen Sieg in der Hauptrunde.

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