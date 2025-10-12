SG Unterrath ist bereit für den Tabellenführer aus Solingen

Vor allen Dingen Fatnis Treffer zum 7:1-Endstand war mehr als nur eine Randnotiz. Schließlich war es für den im Sommer aus Benrath gekommenen Techniker das erste Tor im ersten Spiel nach langer Verletzungspause.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Gäste war die Rote Karte für Shuki Hamanosono, der nach einem ebenfalls mit „Rot“ geahndeten Kopfstoß seines japanischen Landsmannes Shuto Utsugi nachgetreten haben soll (66.). „Niemand hat ein Nachtreten gesehen“, sagte Aktag und behielt sich vor, gegen eine mögliche Sperre seines Schützlings anzugehen.

Ein Ausfall Hamanosonos gegen den neuen Spitzenreiter Solingen-Wald wäre bitter, weil sie den Trainer erneut zu Umstellungen zwingen würde. „Wir können eigentlich nie zweimal hintereinander mit der identischen Formation spielen“, ärgerte sich Aktag. Auch deshalb ist der Trainer mit der Ausbeute von fünf Siegen und vier Niederlagen aus neun Spielen zufrieden. „Für Unterrather Verhältnisse liegen wir damit voll im Soll.“