SG Unterrath ist bereit für den Tabellenführer aus Solingen

Deniz Aktag hatte es nach Spielschluss eilig. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff machte sich der Trainer der SG Unterrath von Hilden aus auf den Weg nach Solingen, um dort mit der gastgebenden 1. Spielvereinigung Solingen-Wald im Heimspiel gegen VSF Amern den nächsten Gegner unter die Lupe zu nehmen. „Dann dürfen wir im Vergleich zu heute ein anderes Kaliber erwarten“, meinte Aktag. Recht hatte er.
Denn beim 7:1-Auswärtssieg wurde seine Elf am Sonntag von einer überforderten zweiten Mannschaft des VfB 03 Hilden nicht ansatzweise geprüft. Weshalb Aktag auch keinen Grund dazu gehabt hätte, das Geschehene vor Ort noch ausgiebig zu analysieren oder geschweige denn zu feiern. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt, nicht mehr und nicht weniger“, konstatierte der 43-jährige.
Damit war auch schon eine ganze Menge über die Leistung des weiter sieglosen Gastgebers aus Hilden gesagt. Der Tabellenvorletzte nutzte zwar gleich die erste Chance durch Abdelilah Zarok, um in Führung zu gehen (3.), hatte damit aber schon das eigene Pulver verschossen. Ganz im Gegensatz zur SGU, die durch Jonas Frantzozas eine schnelle Antwort parat hatte (5.) und sich auch im weiteren Verlauf abschlussstark zeigte.
„Die Jungs haben die Chancen, die wir uns ja regelmäßig erspielen, diesmal auch konsequent genutzt“, meinte Aktag, um im gleichen Atemzug aber auch zu relativieren. „Dazu gehörte heute auch ein Gegner, der uns das Toreschießen leicht gemacht hat.“ Antonio-Munoz-Bonilla (36.), dem in der Vorwoche noch schmerzlich vermissten Kapitän Michael Blum (58., 89.), Christian Bus (71., 74.) und Mohamed Fatni (90.) dürfte das vollkommen egal gewesen sein.
Vor allen Dingen Fatnis Treffer zum 7:1-Endstand war mehr als nur eine Randnotiz. Schließlich war es für den im Sommer aus Benrath gekommenen Techniker das erste Tor im ersten Spiel nach langer Verletzungspause.
Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Gäste war die Rote Karte für Shuki Hamanosono, der nach einem ebenfalls mit „Rot“ geahndeten Kopfstoß seines japanischen Landsmannes Shuto Utsugi nachgetreten haben soll (66.). „Niemand hat ein Nachtreten gesehen“, sagte Aktag und behielt sich vor, gegen eine mögliche Sperre seines Schützlings anzugehen.
Ein Ausfall Hamanosonos gegen den neuen Spitzenreiter Solingen-Wald wäre bitter, weil sie den Trainer erneut zu Umstellungen zwingen würde. „Wir können eigentlich nie zweimal hintereinander mit der identischen Formation spielen“, ärgerte sich Aktag. Auch deshalb ist der Trainer mit der Ausbeute von fünf Siegen und vier Niederlagen aus neun Spielen zufrieden. „Für Unterrather Verhältnisse liegen wir damit voll im Soll.“