SG Unterrath holt zum fünften Mal in Folge den Kreispokal

Unterrath gewinnt den Kreispokal. – Foto: GeraMedia

Im Finale setzte sich der DFB-Nachwuchsligist SG Unterrath gegen den zwei Spielklassen tiefer angesiedelten SC West mit 3:0 durch. Damit ist die SG Unterrath seit fünf Jahren amtierender Sieger im Kreispokal der A-Junioren.

„Das zeigt einfach, dass wir in den letzten Jahren das eine oder andere richtig gemacht haben“, sagte Leven, der in der kommenden Saison die erste Mannschaft in Unterrath übernehmen und damit den Sprung in den Seniorenbereich wagen wird. Der Favoritenrolle im Endspiel wurde der Nachwuchs vom Franz-Rennefeld-Weg kurz vor und nach der Pause gerecht. Farid Omorou (38.), Ivan Sherbina (40.) und Christ Lushiku (50.) stellten binnen zwölf Minuten auf 3:0. Dass es dabei blieb und damit nicht zu einem Debakel für den SC West wurde, rechnete Niklas Leven dem Gegner hoch an. „Das Ergebnis spricht am Ende auch für den SC West. Wenn man den Ligenunterschied in Betracht zieht, ist das ein beachtliches Ergebnis“, meinte der 34-Jährige.

Hoffnungsträger beim SC West

Inwiefern der von Marek Grolik trainierte Nachwuchs des SC West den Klub wieder in positiv assoziierte Sphären führen wird, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf Neuzugänge wie Sebastian Schweers, Oliver Thederahn oder Marius Lippa setzt West offenbar primär auf Routine, um den inzwischen in die Kreisliga B abgestürzten Klub wieder nach vorne zu bringen. Dass der eigene Nachwuchs im Stadtgebiet dennoch zu überzeugen weiß, dürfte den Verantwortlichen an der Schorlemerstraße Hoffnung spenden.