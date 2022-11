SG Unterrath hat große personelle Probleme Landesliga, Gruppe 1: Mit personellen Sorgen geht die SG Unterrath in das Duell mit dem ASV Süchteln.

Bei der SG Unterrath wollen die schlechten Nachrichten einfach nicht abreißen. Beim in sportlichen Nöten steckenden Landesligisten machte sich unter der Woche der Corona-Virus breit. Zu den Betroffenen zählten neben einzelnen Spielern auch der neue Trainer Christian Schmitz. Er musste die Vorbereitung auf das so wichtige Heimspiel gegen den ASV Süchteln daher in die Hände von Kapitän Zissis Alexandris und von Toma Ivancic geben.

Größeres Kopfzerbrechen macht dem Coach da eher die extrem dünne Personaldecke. Ob die infizierten Spieler am Sonntag im so wichtigen Meisterschaftsspiel der Landesliga schon wieder freigetestet und auch einsatzbereit sind, stand am Freitag noch in den Sternen. Klar ist, dass Milan Senic mit einer Knieverletzung länger ausfallen wird.