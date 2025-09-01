SG Unterrath hadert nach 3:4-Pleite mit Schiri

Schließlich gastierte die Elf vom Franz-Rennefeld-Weg auch „nur“ bei Aufsteiger DJK Neuss-Gnadental, der an den ersten beiden Spieltagen in neuer Umgebung zwei herbe 0:5-Klatschen einstecken musste. Also alles ein Selbstläufer? Mitnichten. In einer ereignisreichen Partie feierten die Platzherren angeführt vom Doppeltorschützen Marco Lüttgen ein bemerkenswertes Comeback und sicherten sich mit einem 4:3-Erfolg pünktlich zum Neusser Schützenfest die ersten drei Zähler der Saison.

Doch wer dachte, Unterraths Trainer Deniz Aktag würde angesichts des aus der Hand gegebenen Vorsprungs im Anschluss verbal auf seine Schützlinge einprügeln, täuschte sich. Vielmehr sprach der 43-jährige seinem Team ein „großes Kompliment“ aus. „Ich kann den Jungs gar keinen Vorwurf machen“, führte Aktag aus.

Der Schuldige aus Sicht der Gäste war vielmehr der Mann an der Pfeife. Schiedsrichter Felix Kastner legte nach Meinung der Unterrather Verantwortlichen gleich zwei strittige Szenen gegen sie aus. „Die Entscheidungen des Unparteiischen haben uns heute das Genick gebrochen“, meinte Aktag kurz und knapp.

Zwei Strittige Szenen

Szene 1: Abseits oder nicht? Nach einem langen Abstoß von Torhüter Payam Safarpour-Malekabad liefen die Gäste frei auf das Gnadentaler Gehäuse zu. Doch Kastner erstickte die große Chance auf das 3:0 mit seinem Pfiff im Keim. „Dass es nach einem Abstoß kein Abseits geben kann, wusste er scheinbar nicht“, echauffierte sich Unterraths Trainer. Praktisch im Gegenzug verkürzte der Düsseldorfer Lüttgen auf 1:2.

Szene 2: Handelfmeter oder nicht? Beim Stand von 3:1 bekam ein Unterrather Akteur den Ball aus kürzester Distanz im eigenen Strafraum an den Arm geschossen. Die Pfeife von Kastner ertönte prompt. „Unser Spieler hat die Hände hinter dem Körper und wird aus zwei Metern Entfernung angeschossen. Wo soll da eine Absicht vorliegen“, monierte Aktag.

Dass unmittelbar vor der Pause sowohl Antonio Munoz auf Unterrather Seite als auch der ehemalige SGU-Spieler Necirwan Khali Mohammad mit „Rot“ vom Platz flogen (44.), ging in den ganzen Diskussionen beinahe unter. Das Spiel Zehn-gegen-zehn beherrschte die Heimelf allerdings besser, auch weil sich die SG Unterrah in der Schlussphase „mehr mit dem Schiedsrichter als mit dem eigenen Spiel“ beschäftigte. Diesen Vorwurf wollte Deniz Aktag den Seinen dann doch machen.