SG Unterrath gewinnt packendes Finale gegen den VfB Speldorf | MPS Cup

Die SG Unterrath sichert sich den Turniersieg. – Foto: Stephan Horn

Mit zunehmender Spieldauer fand der VfB Speldorf jedoch immer besser in die Begegnung. Die Mülheimer ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erarbeiteten sich zunehmend Feldvorteile. Nach mehreren guten Offensivaktionen fiel schließlich der verdiente Ausgleich zum 1:1. Das Spiel war damit wieder völlig offen und beide Mannschaften lieferten sich in der Folge einen offenen Schlagabtausch.

Von Beginn an entwickelte sich eine offene Begegnung, in der beide Mannschaften mutig den Weg nach vorne suchten. Unterrath kam dabei etwas besser in die Partie, gewann viele zweite Bälle und setzte die Speldorfer Defensive früh unter Druck. Der Lohn folgte wenig später mit dem 1:0, als ein gut vorgetragener Angriff erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Führung gab der Mannschaft zusätzliche Sicherheit, während Speldorf einige Minuten benötigte, um wieder Ordnung in das eigene Spiel zu bekommen.

Ein Tor fehlt Speldorf für die Verlängerung

Unterrath zeigte sich von dem Gegentreffer allerdings unbeeindruckt und antwortete eindrucksvoll. Mit viel Tempo über die Außenbahnen und einer hohen Effizienz im Abschluss gelang zunächst das 2:1. Die Mannschaft blieb anschließend am Drücker und nutzte eine weitere gute Gelegenheit konsequent zum 3:1. Innerhalb kurzer Zeit hatte sich Unterrath damit eine Zwei-Tore-Führung erarbeitet und schien das Finale frühzeitig in die eigene Richtung zu lenken.

Doch der VfB Speldorf steckte nicht auf. Die Mannschaft kämpfte sich mit großem Einsatz zurück in die Partie, gewann wieder mehr Zweikämpfe und erhöhte den Druck auf die Defensive der Unterrather. Der verdiente Lohn war schließlich der Anschlusstreffer zum 3:2, der die Schlussphase noch einmal richtig spannend machte. Speldorf warf nun alles nach vorne, suchte immer wieder den Weg in den Strafraum und drängte auf den Ausgleich. Unterrath verteidigte jedoch leidenschaftlich, warf sich in jeden Ball und ließ in den letzten Minuten keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel bei der SG Unterrath keine Grenzen. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einer starken Chancenverwertung und großem Einsatz sicherte sich das Team verdient den Turniersieg. Der VfB Speldorf zeigte trotz der knappen Niederlage eine überzeugende Leistung und machte dem Sieger das Leben bis zur letzten Sekunde schwer. Am Ende fehlte den Mülheimern lediglich ein Tor, um das Finale noch in die Verlängerung oder ein Elfmeterschießen zu bringen.

Mit einem unterhaltsamen Endspiel fand das Vorbereitungsturnier einen würdigen Abschluss. Die Zuschauer bekamen ein attraktives Finale mit viel Tempo, hoher Intensität und insgesamt fünf Treffern geboten. Während die SG Unterrath den Pokal in die Höhe stemmen durfte, kann auch der VfB Speldorf trotz der Niederlage viele positive Erkenntnisse für die bevorstehende Saison mitnehmen.