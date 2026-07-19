SG Unterrath gewinnt den mP.S.-Cup 2026

Im ersten Halbfinale setzte sich die SG Unterrath mit 2:0 gegen den Gastgeber DSV 1900 durch. Im zweiten Halbfinale gewann der VfB Speldorf ebenfalls mit 2:0 gegen den SV Scherpenberg und zog damit ins Endspiel ein.

Am Sonntag stand zunächst das Spiel um Platz 3 auf dem Programm. Nach einem torlosen 0:0 zwischen dem DSV 1900 und dem SV Scherpenberg musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort behielt der SV Scherpenberg mit 3:2 die Oberhand und sicherte sich den dritten Platz.

Im Finale entwickelte sich eine abwechslungsreiche und spannende Begegnung zwischen dem VfB Speldorf und der SG Unterrath. Am Ende setzte sich die Mannschaft aus Düsseldorf knapp mit 3:2 durch und sicherte sich damit nicht unverdient den Turniersieg beim mP.S.-Cup 2026.

Der DSV 1900 bedankt sich herzlich bei allen teilnehmenden Mannschaften für spannende und faire Spiele sowie bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern für die tolle Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt dem Turniersponsor Phillip Scheider, dessen Engagement die Austragung des mP.S.-Cup ermöglicht hat.