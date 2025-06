Die C-Junioren der SG Unterrath sind zurück in der Regionalliga. – Foto: Patrik Otte

SG Unterrath feiert Aufstieg der C-Junioren Mit einem 1:1 gegen RW Oberhausen hat sich das Team den Platz in der Regionalliga gesichert. Verlinkte Inhalte U15-NRL Meister SG Unterrath RW Oberh.

Als der Schlusspfiff von Schiedsrichter Max Bredermann ertönte, kannte der Jubel am Franz-Rennefeld-Weg keine Grenzen mehr. Die C-Junioren der SG Unterrath haben am Sonntagnachmittag die Rückkehr in die Regionalliga perfekt gemacht. Nach dem 3:1-Erfolg im ersten von zwei Relegationsspielen gegen Rot-Weiss Oberhausen reichte der SGU drei Tage später im Rückspiel auf eigenem Platz ein 1:1 zum Aufstieg in Staffel 2 der Regionalliga West. Dort darf sich der Unterrather Nachwuchs dann in der kommenden Saison mit namhaften Klubs wie Rot-Weiss Essen, Preußen Münster oder Viktoria Köln messen.

So., 01.06.2025, 13:00 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SC Rot-Weiß Oberhausen RW Oberh. 1 1 Abpfiff Trainer Christian Eckert, der das Team erst zu Jahresbeginn von Michael Weise übernommen hatte, war nach Spielende mächtig stolz auf seine Truppe. „Wir sind im Januar mit sieben Punkten Rückstand gestartet und haben dann eine unglaubliche Halbserie gespielt, die heute ihren Höhepunkt erreicht hat“, sagte der Inhaber der B+-Trainerlizenz. Nach dem verdienten 3:1-Erfolg in Oberhausen erwischte die Eckert-Elf auch im Rückspiel vor rund 300 Zuschauern den besseren Start. Tomas Munoz traf nach knapp 20 Minuten zum 1:0. Und auch wenn die Gäste nur zehn Minuten später durch einen verwandelten Strafstoß zum Ausgleich kamen, geriet der Erfolg der Hausherren in einem kampfbetonten Spiel nicht mehr wirklich in Gefahr. „Oberhausen hat uns mit seiner Formation etwas überrascht. Aber die Jungs haben den Fight angenommen und sich den Aufstieg verdient“, so Eckert.#

Aufstiegsshirts im Nebel In Aufstiegs-Shirts gekleidet ließen sich Trainer und Mannschaft noch auf dem Feld ablichten. Dazu hüllten Rauchfackeln den Kunstrasenplatz kurzzeitig in blau-roten Nebel.