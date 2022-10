Die SG Unterrath will gegen den VfR Fischeln wieder in die Spur finden. – Foto: Ulrich Reiners

SG Unterrath: Eine Frage der Mentalität Die Landesligafußballer der SG Unterrath müssen gegen Fischeln zeigen, dass sie Abstiegskampf können.

Eine Mannschaft ist nicht immer so gut wie die Summe aus ihren Einzelspielern. Das zeigt sich aktuell auch beim Landesligisten SG Unterrath. Nach einer verkorksten letzten Saison, in der sie sich erst im Nachsitzen über die Relegation den Klassenerhalt sicherte, wollte die SGU in der neuen Spielzeit mit einem runderneuerten und namhaft verstärkten Kader in höheren Tabellengefilden mitmischen. Doch die Realität sieht nach acht absolvierten Spielen anders aus.

Nur das bessere Torverhältnis trennt die Mannschaft von Muhammet Isiktas derzeit von einem Abstiegsplatz. Den vorläufigen Tiefpunkt erreichte die Isiktas-Elf am vergangenen Sonntag bei der verdienten 2:4-Niederlage im Derby beim Oberliga-Absteiger SC West. „Da haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt“, meinte Isiktas im Anschluss an die Partie gegen die Oberkasseler, die in der Tabelle nach katastrophalem Saisonstart inzwischen ebenfalls schon an seinem Team vorbeigezogen sind. Muhammet Isiktas verzichtete in der Nachbesprechung bewusst auf allzu harte Kritik an seiner spürbar verunsicherten Mannschaft. Aber wer genau hinhörte, der erkannte, dass auch beim erfahrenen Coach Zweifel herrschen, ob das Team den Ernst der Lage überhaupt schon erkannt hat. „Wir haben viele gute Spieler im Kader, keine Frage. Aber diese Spieler müssen halt auch die nötige Mentalität auf den Platz bringen“, so Isiktas. Erschwerend kommt für den Linienchef die etwas angespannte Personalsituation hinzu. Gegen West mussten Bendix Staade (13.) und Fabrizio Leone (23.) früh verletzungsbedingt vom Platz. Isiktas musste daraufhin in kürzester zweimal Umstellungen vornehmen. „Das führte natürlich gerade in der Defensive zu Verunsicherung“, so der 49-Jährige. Auch für die anstehende Partie gegen den VfR Fischeln heißt das nichts Gutes. Gerade in der Abwehr drückt angesichts der Ausfälle von Markus Wolf, Yassine Khadraoui und Fabrizio Leone der Schuh.