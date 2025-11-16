SG Unterrath dreht das Derby bei TuRU

Der Trainer höchstpersönlich ließ es sich nicht nehmen, die Siegeshymne anzustimmen. „Derbysieger, Derbysieger“, schallte es aus der Kehle von Deniz Aktag. Sekundenbruchteile später sangen die im Kreis um ihn herum stehenden Spieler der SG Unterrath mit. Die Erleichterung war dem Coach anzumerken. Nach zwei Niederlagen in Folge hatte sich sein Team am Sonntagnachmittag mit einem 2:1-Sieg über TuRU Düsseldorf in der Landesliga zurückgemeldet.

„Das war zwar kein schönes Fußballspiel, aber um so etwas geht es in einem Derby auch nicht. Da zählen nur die Punkte, und die haben wir zum Glück bei uns behalten“, sagte Aktag nach der Partie.

Nach einem Erfolg der Platzherren hatte es zur Pause noch nicht ausgesehen. „Unsere erste Halbzeit war ganz schwach“, schimpfte selbst Unterraths Kapitän Michael Blum. Dessen Kollege in der Innenverteidigung, Oluremi Martins Williams, hatte der Turu mit einem kapitalen Bock im eigenen Strafraum das Führungstor von Frederik Brünen auf dem Silbertablett serviert (15.).

Es war beileibe nicht die einzige Szene, in der die Hausherren nicht auf der Höhe schienen. „Wir waren im ersten Abschnitt klar besser, machen aber zu wenig aus unserer Überlegenheit“, sagte Turus Trainer Francisco Carrasco, der insbesondere mit der Großchance von Amin Saouti kurz vor dem Pausenpfiff haderte. „So kurz vor dem Tor muss er einfach konsequenter sein und den Ball mit aller Macht über die Linie bringen.“

Von der Heimmannschaft war vor dem Seitenwechsel offensiv überhaupt nichts zu sehen. Wohl auch deshalb entschied sich Deniz Aktag, für etwas mehr Leben an der Seitenlinie zu sorgen. Ab dem Moment, ab dem der Trainer draußen aktiver wurde, wurden auch die Aktionen seiner Mannschaft zwingender.

So hatte sich Unterrath in den ersten fünf Minuten der zweiten Spielhälfte schon öfter dem gegnerischen Gehäuse genähert als im gesamten ersten Abschnitt. Der Ausgleichstreffer von Antonio Munoz-Bonilla nach knapp einer Stunde war die logische Folge. Nach einer präzisen Hereingabe des umtriebigen Christian Bus musste der ehemalige Turu-Kicker das Leder am zweiten Pfosten lauernd nur über die Torlinie drücken (54.).

Nach der Pause dreht Unterrath auf

„Wir haben uns nach dem Wiederanpfiff leider den Schneid abkaufen lassen“, bemängelte Francisco Carrasco. Zwar versuchte Turus Trainer mit den Hereinnahmen von Mo Darwish und Diyar Turan noch einmal frische Impulse zu geben. Doch den Turnaround schafften die Blau-Weißen nicht mehr. „Wenn man ehrlich ist, hatten wir in der zweiten Hälfte keine ernsthafte Gelegenheit mehr“, kritisierte Carrasco.

Anders die Gastgeber: Nach einer weiteren Flanke von links war es der eingewechselte Shunsuke Hidaka, der höher sprang als Gegenspieler Nico Wehner und den Ball per Kopf im Gäste-tor platzierte (86.). „Ich hatte ihn für die letzten zehn Minuten im Kopf, weil Shunsuke immer für Betrieb sorgt“, sagte Aktag über seinen Matchwinner, der erst kurz zuvor für den verletzt ausgeschiedenen Elias Dian in die Partie gekommen war. Hidakas Landsmann Shuki Hamanosano hätte das Resultat in der Nachspielzeit noch höher schrauben können. Doch dessen Schuss landete nur am Innenpfosten.

Aufgrund der Steigerung in Halbzeit zwei war der Sieg für die SG Unterrath verdient, da waren sich alle Beteiligten einig. Umso unverständlicher war das Verhalten einiger Turu-Anhänger nach Spielschluss.

Nachdem man sie die eigene Mannschaft während der Partie ununterbrochen mit Gesängen unterstützt hatten, schlug die Stimmung nach Schlusspfiff um. Die massiven Beleidigungen, die den Spielern der Heimmannschaft entgegenschlugen, waren schlichtweg beschämend und nicht alleine mit dem einen oder anderen konsumierten Bier zu viel zu entschuldigen.