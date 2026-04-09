SG Unterrath: Bus‘ Weg soll schnell in die Oberliga führen

Es war so etwas wie Liebe auf den zweiten Blick, als Christian Bus zur Saison 2024/25 bei der SG Unterrath anheuerte. Nachdem er zuvor schon für den Rather SV und den ASV Mettmann in der Landesliga auf Torejagd gegangen war, gelang es den Verantwortlichen im Sommer 2024 endlich, Bus vom Schritt an den Franz-Rennefeld-Weg zu überzeugen. Schon einige Jahre zuvor hatte die SGU um die Gunst des schnellen Flügelspielers geworben.
Doch Bus, damals erst 16 Jahre alt, entschied sich gegen einen Wechsel, obwohl dieser ihm die Perspektive ermöglicht hätte, in der B-Junioren Bundesliga auf höchstem Niveau zu spielen. „Ich wollte zu dieser Zeit lieber mit meinen Freunden zusammen kicken und bin deshalb beim BV 04 geblieben“, sagt Bus rückblickend.
Eine Entscheidung, die er heute ganz sicher anders treffen würde. Doch der inzwischen 24-Jährige hat auch gelernt, dass es nichts bringt, verpassten Chancen nachzutrauern. Stattdessen schickt sich Bus im Unterrather Trikot an, das Beste aus dem Hier und Jetzt zu machen. Beim jüngsten 7:1-Sieg über den VfB 03 Hilden II war der dreifache Torschütze an gleich vier Treffern beteiligt. Mit 13 Saisontoren und sechs Vorlagen ist Bus bislang der Topscorer aufseiten des Tabellen-Achten. „Er ist extrem torgefährlich, hat ein gutes Tempo und verfügt über viel Spielwitz“, sagt Daniel Beine über seinen Schützling.
Dass Christian Bus unter dem neuen Coach noch einmal einen Leistungssprung vollzogen hat, ist offensichtlich. „Der Trainer hilft mir enorm. Er stellt mich nicht nur in den richtigen Räumen auf, sondern gibt auch Tipps, wie ich mich auf dem Platz zu verhalten habe“, schwärmt der am liebsten über die linke Seite stürmende Flügelspieler, der in den Augen des Trainers in den vergangenen Wochen auch an einer wesentlichen Schwäche gearbeitet hat. „Seine Defensivarbeit ist nun wesentlich besser“, lobt Beine.
In Anbetracht der steilen Entwicklungskurve ist es inzwischen unwahrscheinlich geworden, dass Christian Bus auch über den Sommer hinaus noch das Trikot der SG Unterrath tragen wird. „Mein Ziel ist es, in der kommenden Saison in der Oberliga zu spielen“, sagt Bus selbstbewusst. Damit verfolgt er den Weg, den im vergangenen Jahr auch schon Oliver Dessau und Jamil Jamal Al Hussein (wechselten vor dieser Spielzeit beide zum FC Büderich) bestritten. Gelingt es Bus, sein Ziel zu verwirklichen, dann könnte er in neuer Umgebung auch wieder auf den kommenden Gegner treffen. Denn ein Oberliga-Aufstieg der 1. Spielvereinigung Solingen-Wald 03 scheint bei elf Punkten Vorsprung auf Rang zwei nur noch Formsache zu sein. Angst vor dem Gastspiel beim souveränen Spitzenreiter am kommenden Sonntag hat Bus aber nicht. „Wir fahren mit breiter Brust dort hin.“