SG Unterrath: Bus‘ Weg soll schnell in die Oberliga führen Schon in der Jugend warb die SG Unterrath um die Dienste von Christian Bus, der sich aber damals entschied, mit seinen Freunden zu kicken. Nun ist der 24-Jährige treffsicher beim Landesligisten, hat aber höhere Ziele. von Marcus Giesenfeld · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Für Christian Bus soll der Weg in die Oberliga führen. – Foto: Olaf Kampe

Es war so etwas wie Liebe auf den zweiten Blick, als Christian Bus zur Saison 2024/25 bei der SG Unterrath anheuerte. Nachdem er zuvor schon für den Rather SV und den ASV Mettmann in der Landesliga auf Torejagd gegangen war, gelang es den Verantwortlichen im Sommer 2024 endlich, Bus vom Schritt an den Franz-Rennefeld-Weg zu überzeugen. Schon einige Jahre zuvor hatte die SGU um die Gunst des schnellen Flügelspielers geworben.

Entscheidung heute wohl anders Doch Bus, damals erst 16 Jahre alt, entschied sich gegen einen Wechsel, obwohl dieser ihm die Perspektive ermöglicht hätte, in der B-Junioren Bundesliga auf höchstem Niveau zu spielen. „Ich wollte zu dieser Zeit lieber mit meinen Freunden zusammen kicken und bin deshalb beim BV 04 geblieben“, sagt Bus rückblickend. Eine Entscheidung, die er heute ganz sicher anders treffen würde. Doch der inzwischen 24-Jährige hat auch gelernt, dass es nichts bringt, verpassten Chancen nachzutrauern. Stattdessen schickt sich Bus im Unterrather Trikot an, das Beste aus dem Hier und Jetzt zu machen. Beim jüngsten 7:1-Sieg über den VfB 03 Hilden II war der dreifache Torschütze an gleich vier Treffern beteiligt. Mit 13 Saisontoren und sechs Vorlagen ist Bus bislang der Topscorer aufseiten des Tabellen-Achten. „Er ist extrem torgefährlich, hat ein gutes Tempo und verfügt über viel Spielwitz“, sagt Daniel Beine über seinen Schützling.