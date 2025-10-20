SG Untermitterdorf: Stadler ersetzt Duo Pauli/Ebner

Bei der SG Untermitterdorf I / Kirchberg II hat sich mit Abschluss der Hinrunde eine personelle Veränderung auf der Cheftrainerposition ergeben. Der Verein und das Trainerduo Patrick Pauli und Manuel Ebner haben sich einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Ausschlaggebend dafür waren die zuletzt enttäuschenden Auftritte gegen Kirchdorf, Frauenau und bei der Bezirksliga-Reserve von Bischofsmais, die allesamt nicht den Erwartungen entsprachen, mit denen man nach einer starken Rückrunde und dem dritten Platz der Saison 2024/25 in die neue Spielzeit gestartet war.

Schon während der Vorbereitung war die positive Stimmung und der Schwung aus der Vorsaison ohne erkennbaren Grund ins Wanken geraten. Nach reiflicher Überlegung entschied man sich daher, einen Neustart zu wagen. Mit Armin Stadler übernimmt nun ein altbekanntes Gesicht die Verantwortung an der Seitenlinie. Stadler wurde bereits beim knappen 2:3 gegen die SpVgg Schweinhütt am vergangenen Sonntag offiziell als Cheftrainer vorgestellt. Zuvor hatte Manuel Fischer im Spiel gegen die Reserve des TSV Regen interimsmäßig ausgeholfen. Die Verantwortlichen der SG Untermitterdorf setzen große Hoffnungen in den höherklassig erprobten Übungsleiter. Stadler soll vor allem für mehr defensive Stabilität sorgen und die Mannschaft wieder zurück zu geschlossenem Teamgeist und positiver Stimmung führen. Fans und Umfeld blicken gespannt auf die kommenden Wochen und den Kurswechsel unter dem neuen Übungsleiter.





"Patrick und Manuel haben in der letzten Saison einen fantastischen Job gemacht. Wir konnten es uns selber nicht so richtig erklären, wie wir in diesen Negativlauf hineingeraten konnten. Ich denke dafür gab es viele kleine Ursachen, und am Ende mussten wir einfach Ruhe reinbringen und einen neuen Impuls setzen. Sportlich ist die Saison leider schon ein Stück weit abzuhaken, aber wir müssen alles daran setzen, bereits jetzt die richtigen Voraussetzungen für eine erfolgreichere Saison 26/27 zu schaffen. Wir wünschen Patrick und Manuel für die Zukunft nur das Beste. Mit Armin konnten wir einen Trainer für uns gewinnen, der schon einiges an Erfahrung mitbringt, der beim FC Untermitterdorf selber eine sehr erfolgreiche sportliche Zeit hatte, Verein und Umfeld aus dieser Zeit noch gut kennt. Wir sind uns sicher, dass es ihm gelingt, der Mannschaft wieder mehr Stabilität und Selbstvertrauen zu geben, um am Ende auch wieder das volle Potenzial auf den Platz zu bringen. Gegen die SpVgg Schweinhütt waren bereits gute Ansätze erkennbar. Gegen abgezockte Gäste hätten wir uns durchaus einen Punkt verdient gehabt", lässt Untermitterdorfs Sportlicher Leiter Markus Raith verlauten.