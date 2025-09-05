SG unterliegt auch in Schwaig einem Top-Team

Nach der klaren Heimniederlage gegen den TSV Abensberg II wartete auf die Spielgemeinschaft mit dem SV Schwaig die nächste hohe Hürde. Die Partie nahm den - fast schon gewohnten - Verlauf. In der ersten Halbzeit konnte sie mit dem Kontrahenten weitgehend mithalten, lag auch ergebnismäßig noch in etwa auf einer Ebene, um dann innerhalb weniger Minuten die entscheidenden und entmutigenden Treffer zu kassieren.

Von Anfang machten sich die Labertaler durch ein schlampiges Passspiel das Leben auf dem Rasen schwer, hielten aber über eine halbe Stunde ihren, aber auch den gegnerischen Kasten sauber. Mit einem Doppelschlag von Tim Hofinger (34.) und Andreas Schweiger (37.) bogen die Gastgeber auf die glatte Siegerstraße ab, ehe diese durch den Anschlusstreffer von Sebastian Renner - ein Vertikalpass von Gent Zekoli ging voraus - kurz vor dem Halbzeitpiff von Schiedsrichter Alban Laijci wieder etwas holpriger wurde.