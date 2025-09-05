SG unterliegt auch in Schwaig einem Top-Team

Nach der klaren Heimniederlage gegen den TSV Abensberg II wartete auf die Spielgemeinschaft mit dem SV Schwaig die nächste hohe Hürde. Die Partie nahm den - fast schon gewohnten - Verlauf. In der ersten Halbzeit konnte sie mit dem Kontrahenten weitgehend mithalten, lag auch ergebnismäßig noch in etwa auf einer Ebene, um dann innerhalb weniger Minuten die entscheidenden und entmutigenden Treffer zu kassieren.
Von Anfang machten sich die Labertaler durch ein schlampiges Passspiel das Leben auf dem Rasen schwer, hielten aber über eine halbe Stunde ihren, aber auch den gegnerischen Kasten sauber. Mit einem Doppelschlag von Tim Hofinger (34.) und Andreas Schweiger (37.) bogen die Gastgeber auf die glatte Siegerstraße ab, ehe diese durch den Anschlusstreffer von Sebastian Renner - ein Vertikalpass von Gent Zekoli ging voraus - kurz vor dem Halbzeitpiff von Schiedsrichter Alban Laijci wieder etwas holpriger wurde.
In der zweiten Hälfte konnten die Schwaiger eine Viertelstunde vom Pernpaintner-Kasten ferngehalten werden, ehe unselige sechs Minuten den endgültigen Knockout für das junge SG-Team - einige Routiniers erhöhten das Durchschnittsalter auf 23 Jahre - bedeuteten. Von diesem Dreifachschlag erholten sich die SGler nicht mehr, mussten noch einige Konter über sich ergehen lassen, die die Neustädter Vorstädter jedoch nicht nutzten.
Beim letztlichen 5:1 waren die Hausherren in puncto Spielfluss und Zweikampfstärke das deutlich bessere Team - Rainer Schuster sprach sogar vom stärksten Team, auf das seine Mannschaft bisher gestoßen war. Dennoch schauen die SGler der weiteren Saison positiv entgegen, zumal sie sich in den nächsten Wochen mit Mannschaften - ausgnommen die SG Pfeffenhausen - messen können, die ihre Kragenweite haben könnten.
SV Schwaig: Michael Zirngibl - Stefan Brigl, Thomas Paulus, Max Michels (78. Nico Strasser), Florian Schweiger, Felix Ferstl (65. Justin Riedel), Tim Eichenseer (73. Matthias Braun), Andreas Schweiger, Maximilian Döring, Tobias Forchhammer (73. Tobias Bauer), Tim Hofinger (83. Janic Linn) - Trainer: Matthias Ehrenreich
SG Adlhausen / Langquaid: Lukas Pernpeintner (C) - Jakub Kusiak, John Schlüter, Manuel Roithmeier (66. Mehmet Bugra Yenil), Sebastian Renner (66. Simon Scheuerer), Bastian Blenke (76. Kyrkos Soumelis), Severin Steger, Gent Zekoli, Benjamin Bachhuber, Polat Ötgün (66. Simon Prantl), Veit Dürmeier (76. Maximilian Brunner) - Trainer: Rainer Schuster - Trainer: Raphael Niedermeier
Tore: 1:0 Tim Hofinger (34.), 2:0 Andreas Schweiger (37.), 2:1 Sebastian Renner (44.), 3:1 Tobias Forchhammer (62.), 4:1 Andreas Schweiger (65.), 5:1 Tim Hofinger (67.)