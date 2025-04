SG Union Würm-Lindern will Tabellenführung verteidigen

Nachdem man vergangene Woche die Tabellenführung erobert hat, möchte die SG Union Würm-Lindern am liebsten bis zum Saisonende oben bleiben. Lange Zeit war man bescheiden und erklärte die Konkurrenz aus Dremmen und Kuckum zu den Topfavoriten auf den Aufstieg. Doch mit dem Schwächeln von Dremmen (zwei Niederlagen in Folge) und der eigenen Erfolgsserie ist man nun wohl der Favorit. In den sechs Spielen in diesem Jahr ist man noch ungeschlagen und holte 14 Punkte. Die Defensive steht dabei sehr gut, sodass man, selbst wenn die Offensive nicht trifft, in der Lage ist zu punkten, wie bei den beiden 0:0 gegen Erkelenz und Schwanenberg.

Im Nachholspiel in der vergangenen Woche gegen Schwanenberg musste Trainer Sean King auf viele Stammkräfte verzichten, trotzdem lieferte das Team eine engagierte Leistung ab, auch wenn in der Offensive der Punch fehlte. Nach dem spielfreien Wochenende hat man nun eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Mit dem SV Roland Millich empfängt Würm-Lindern eine der beiden Mannschaften, gegen die man in dieser Saison bereits verloren hat. Im Hinspiel im September setzte sich Millich mit 1:0 durch ein Tor von Fabian Reimann durch. Auch damals war es ein intensives Spiel, in dem Würm-Lindern es verpasste, in Führung zu gehen, und im zweiten Durchgang konnte sich Millich dann nicht unverdient durchsetzen. Im heimischen Stadion ist Würm-Lindern noch ungeschlagen und will nun Revanche. Verlassen kann man sich auf die beste Defensive der Liga und die spielerische Qualität der Mannschaft. Lediglich die Effektivität vor dem gegnerischen Tor lässt das eine oder andere Mal zu wünschen übrig. Millich war lange Zeit zumindest in der erweiterten Spitzengruppe, doch es fehlt die Konstanz, und nach den beiden Niederlagen zuletzt in Kuckum und Schafhausen sind jegliche kleinen Aufstiegshoffnungen weg.