SG Union Sandersdorf startet mit neun Zugängen in die Vorbereitung

Nach der zwölften Oberliga-Spielzeit in Folge stand der SG Union Sandersdorf erneut ein Umbruch ins Haus. Insgesamt neun Spieler verließen den Oberligisten - darunter Leistungsträger wie Pascal Pannier, Maximilian Sommer oder Tarik Reinhard. Zum Start der Vorbereitung blickt der Sportliche Leiter Torsten Lehmann aber zuversichtlich auf das Personal: "Wir können mit der Zusammenstellung des Kaders bis hierhin zufrieden sein."

Der 42-jährige Lehmann hatte seinen Vertrag im Sommer selbst verlängert. "Ich bin zufrieden in Sandersdorf, darum war es für mich eher eine Formalie", erzählt er. Auf der Suche nach Verstärkungen führten Lehmann und Trainer Thomas Sawetzki zahlreiche Gespräche. Dabei sind es nicht die finanziellen Anreize, mit denen die Unioner locken können. "Ich denke, wir profitieren von unserem guten Netzwerk", erklärt Lehmann stattdessen. Und vor allem stehen die Sandersdorfer für Seriosität: "Wir sind authentisch, sind nah bei den Jungs. Wir versprechenden niemandem das Blaue vom Himmel."

Und doch gelang es dem Oberligisten erneut, interessante Spieler nach Sandersdorf zu lotsen. So wie Viktor Stashenko vom Verbandsligisten SG Rot-Weiß Thalheim. "Ihn haben wir schon länger im Fokus gehabt", sagt Lehmann über den 21-jährigen Ukrainer, der für Thalheim in zwei Jahren auf 65 Verbandsliga-Partien kam. "Er ist sehr wendig, kann seine Akzente in der Offensive setzen."

Ebenfalls aus der sechsten Liga kam Pjer Lucic-Jozak (21) - vom Dresdner SC aus Sachsen. "Das ist eine interessante Personalie", sagt Lehmann. "Er hat bei uns mittrainiert und sofort überzeugt. Er spielt offensiv zentral, bringt gute Ansätze mit und kann sich noch entwicklen." Zu den Spielerprofilen: