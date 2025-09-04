SG Union Klosterfelde: "Wir wissen um unsere Favoritenrolle"

Klares Ziel: Einzug in die nächste Runde

„Am Freitag treffen wir in der zweiten Pokalrunde auf Frankonia Wernsdorf. Unser klares Ziel ist der Einzug in die nächste Runde“, betont Hetzel. Dabei ist für ihn klar: „Wir wissen um unsere Favoritenrolle, aber auch, dass Frankonia Qualitäten mitbringt und der Pokal seine eigenen Gesetze hat.“ Für den Oberligisten zählt daher einzig der Sieg, doch Hetzel will verhindern, dass die Mannschaft den Gegner auf die leichte Schulter nimmt.

Breiterer Kader als Pluspunkt

Erfreulich ist, dass die personelle Situation bei Union sich Schritt für Schritt entspannt. „Positiv ist, dass wir inzwischen mit einem breiteren Kader arbeiten können – sowohl im Trainingsbetrieb als auch im Spiel. Peu à peu kehren die angeschlagenen und verletzten Spieler zurück, was uns zusätzliche Optionen gibt“, erklärt der Coach. Gerade in einer Phase mit dichtem Spielplan ist dies ein entscheidender Vorteil.

Der aktuelle Lauf gibt Selbstvertrauen

Mit dem jüngsten 3:3 beim FC Anker Wismar konnte Union erneut punkten und zeigte dabei Moral. Zweimal führte die Hetzel-Elf, lag dann zur Pause zurück und glich direkt nach Wiederanpfiff zum 3:3-Endstand aus. Doppeltorschütze Caner Özcin sowie Gentuar Durmishi sorgten für die Treffer, während Torhüter Kilian Schubert mit wichtigen Paraden einen Punkt rettete. „Wir wollen den positiven Lauf aus den letzten drei Spielen fortsetzen, nach 90 Minuten den Sieg holen und damit seit vier Partien ungeschlagen bleiben“, so Hetzel.

Moralisches Signal für die kommenden Wochen

Der Trainer betont, dass ein weiterer Erfolg im Pokal nicht nur sportlich, sondern auch psychologisch von Bedeutung wäre. „Das wäre ein wichtiges Signal und Rückenwind für die kommenden Aufgaben gegen Tasmania und Sparta Lichtenberg.“ Gerade in der Oberliga, in der jeder Punkt hart erkämpft werden muss, sind Siege im Pokal wertvoll für das Selbstvertrauen.

Flutlichtatmosphäre als zusätzlicher Reiz

Dass die Partie am Freitagabend unter Flutlicht angepfiffen wird, sorgt bei Mannschaft und Trainer für zusätzliche Motivation. „Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel und werden mit voller Überzeugung auftreten, um in die nächste Pokalrunde einzuziehen“, sagt Hetzel. Für die SG Union ist das Spiel eine Gelegenheit, die gute Stimmung im Team auf den Platz zu tragen und die Entwicklung der letzten Wochen zu bestätigen.

Union mit klarer Favoritenrolle

Auf dem Papier ist die Ausgangslage eindeutig: Als Oberligist trifft Klosterfelde auf einen zwei Klassen tiefer spielenden Gegner. Doch gerade diese Konstellation birgt im Pokal Risiken, denn die Gastgeber werden alles daransetzen, die SG Union zu ärgern. Für die Hetzel-Elf gilt daher: von der ersten Minute an mit höchster Konzentration auftreten, das eigene Tempo durchziehen und die Chancen konsequent nutzen.

Aufbruchsstimmung beim Aufsteiger

Nach dem schwierigen Start mit zwei Niederlagen hat Union in den vergangenen Partien eine deutliche Entwicklung gezeigt: ein 3:1 im Pokal gegen den MSV Neuruppin, ein 5:0-Heimsieg gegen Viktoria Berlin und nun das 3:3 beim starken FC Anker Wismar. Diese Ergebnisse haben für eine positive Grundstimmung gesorgt. Klosterfelde fährt also nicht mit Druck, sondern mit Zuversicht nach Wernsdorf – und will den nächsten Schritt gehen.

Anstoß unter Flutlicht

Die Partie in Wernsdorf wird am morgigen Freitag um 19:30 Uhr angepfiffen. Für die SG Union ist es nicht nur die Chance auf das Erreichen der dritten Pokalrunde, sondern auch die Möglichkeit, das eigene Selbstvertrauen für die schweren Oberliga-Aufgaben im September weiter zu festigen.